[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 전국 유일의 군인자녀 모집형 자율형 공립고로 바뀌는 영천고가 내년 3월 개교를 앞두고 신입생을 모집한다.

3일 영천시에 따르면 내년부터 남녀공학으로 운영되는 영천고는 138명의 신입생을 선발한다.

군인자녀 전형은 전국 단위로 66명(혼성 3학급), 일반전형은 지역학생 72명(혼성 3학급)을 모집한다. 일반전형은 경북 24명, 영천 48명 선발이다.

신입생 원서 접수는 오는 8∼12일 온라인 또는 방문으로 진행한다. 20026학년도 고입전형 중학교 내신성적 지침에 따라 산출된 중학교 성적 기반 서류 평가로 선발한다.

합격자는 군인자녀 전형은 17일, 일반전혁은 26일 발표한다.

영천고는 전교생 기숙사 운영을 기반으로 공교육 체계를 구축한다. 과학 중점고로 방과후·주말프로그램·방학 집중 캠프 등 특색있는 교육과정도 운영한다.

최기문 영천시장은 “영천고가 ‘제2한민고’로 성공적으로 자리매김해 지역 교육 발전과 대한민국의 미래를 이끌 인재를 길러내는 명문고로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.