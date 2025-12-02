12월 1일 사립유치원연합회, 이웃돕기 성금 523만원 전달 16개 유치원 교사와 원아 1877명이 1년 동안 모은 ‘사랑의 저금통’ 성금 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)는 사립유치원연합회(회장 이미애)가 연말을 맞아 이웃돕기 성금 523만 원을 전달했다고 밝혔다.

전달식은 지난 1일 구청장실에서 김경호 광진구청장과 연합회장 이미애 청구이화유치원장, 박도영 보성유치원장, 조은영 성산유치원장, 장봉석 한일유치원장이 참석한 가운데 진행됐다.

전달받은 성금은 사회복지공동모금회를 통해 관내 저소득 가정 지원에 소중하게 사용될 예정이다.

이번 성금은 지역 내 16개 사립유치원에서 교사와 원아들이 ‘사랑의 저금통’을 통해 따뜻한 마음을 담아 1년 동안 모은 금액으로 그 의미가 더욱 소중하다. 연합회는 오래전부터 꾸준히 겨울철 이웃돕기 성금을 전달해오고 있다.

이미애 연합회장은 “매년 교사들과 원아들의 작은 정성을 모아 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고 있다”며 “우리 아이들이 지역사회와 함께 성장하는 만큼, 이웃들의 겨울나기에 조금이나마 보탬이 되기를 바란다”고 소감을 전했다.

김경호 광진구청장은 “매년 잊지 않고 지역사회에 온정을 베풀어주시는 사립유치원연합회에 진심으로 감사드린다. 기부해주신 소중한 성금은 도움이 절실한 우리 이웃들에게 큰 힘이 될 것”이라며 “앞으로도 우리 구는 아이 키우기 좋은 광진을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.