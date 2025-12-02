진보단체 3000명 집결·대통령 참석, 국힘 당사까지 행진 보수단체도 동시 집회 예고 “비상계엄 정당성”·“윤 어게인”

[헤럴드경제=정주원 기자] 12·3 비상계엄 선포 1년을 맞는 3일, 서울 여의도 국회 주변에 진보·보수 진영 집회가 동시에 예고되며 긴장감이 고조되고 있다.

‘내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회’(비상행동)는 3일 오후 7시 국회의사당역 5번 출구에서 ‘12·3 내란·외환 청산과 종식, 사회 대개혁 시민대행진’을 개최한다. 주최 측은 약 3000명이 모여 계엄 저지 1주년을 기념한 뒤 국민의힘 당사로 행진할 계획이다. 이 행사에는 이재명 대통령도 참석한다.

비상행동은 지난해 탄핵 찬성 집회를 주도했던 ‘사회 대개혁 비상행동’이 활동 종료 후 기념사업을 위해 재편된 단체다. 주최 측은 “내란 시도를 끝까지 밝혀내고 책임자를 단죄하겠다”며 대규모 행진을 예고했다.

앞서 정오부터는 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 같은 장소에서 세계장애인의날 1박 2일 집중 행진을 진행한다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총)도 오후 4시 국회의사당역 일대에서 결의대회를 열 예정이다.

반면 보수 성향 단체들은 같은 날 같은 장소에서 ‘계엄 정당성’을 내세운 맞불 집회를 연다. ‘자유민주주의 청년들’은 오후 5시 국회의사당역 2번 출구 인근에서 ‘12·3 계몽절 집회’를 열고, 오후 7시 비상행동 행진에 맞춰 ‘계몽령 집회’ 퍼포먼스를 예고했다. 신고 인원은 100명이다.

신자유연대는 오후 2시 국회의사당역 3번 출구 앞에서 “대통령 퇴진” 집회를, 자유대학은 오후 3시 국민의힘 당사 앞에서 “당 차원 사과 반대” 집회를 개최한다. ‘B.O.S.S홍대’는 오전 9시 30분 홍대입구역에서 ‘윤 어게인’ 행진을 진행한 뒤 용산 대통령실 인근으로 이동한다.

3일 하루 동안 국회 주변과 여의도 일대는 대규모 집회와 행진이 잇따르며 혼잡이 불가피할 것으로 보인다. 경찰은 안전관리 인력과 차단시설을 배치해 충돌 가능성에 대비할 계획이다.