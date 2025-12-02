[헤럴드경제=함영훈 기자] 오는 12월 24일, 31일에 제주특별자치도 서귀포의 더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔에서 가수 테이와 왁스의 미니 콘서트가 열린다.

제주 서귀포에 위치한 더 시에나 리조트 & 프리모 호텔은 연말 시즌을 맞아 다채로운 크리스마스 이벤트와 공연을 선보일 예정이며, 크리스마스 이브 24일에는 가수 테이가, 연말 마지막 밤 31일에는 왁스가 9만개의 샹들리에가 화려하게 빛나는 더 시에나 리조트 로비에서 낭만적인 라이브 무대를 선보일 예정이다.

라이브 공연과 함께 공연을 기다리며 흥을 돋울 수 있도록 샴페인 리셉션도 준비될 예정이다. 가수의 드라마틱한 무대가 끝난 후에는 2,400만원 상당의 더 시에나 프리모 풀빌라 숙박권이 상품으로 걸려 있는 행운의 럭키 드로우가 진행된다. 이외에도 스위트룸 숙박권, 식사권, 상품권 등 풍성하고 다채로운 선물도 준비될 예정이다.

가수 테이와 왁스의 공연을 즐길 수 있는 미니 콘서트는 현재 더 시에나 프리모&리조트공식 홈페이지에서 판매중인 ‘크리스마스 패키지’ 예약자 중, 12월 24일, 31일 투숙 고객에 한 해 입장권(2인)이 제공된다.

1박 또는 2박으로 구성된 크리스마스 패키지는 객실 숙박과 함께 조식, 스페셜 디너, 크리스마스 케이크, 썬베드 이용, 온수풀 및 부대시설 이용 등이 포함된다.

식음 업장 역시 크리스마스 시즌에 맞춰 다양한 다이닝 프로그램을 운영한다. 리조트 내 레스토랑 ‘일 캄포’에서는 크리스마스 기간 동안 스페셜 씨푸드 뷔페를 운영하며, 셰프가 직접 특방어를 해체해 신선한 회로 바로 제공하는 특방어 해체쇼도 진행될 예정이다. 이밖에도 크리스마스 케이크와 스페셜 드링크 메뉴도 함께 선보인다.

더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 야외 온수풀 수영장 옆 스낵바에서는 군고구마와 어묵을 무료로 무제한으로 제공하는 해피아워가 마련된다.

더 시에나 관계자는 “일년에 한번 뿐인 크리스마스와 연말은 특별한 추억을 쌓기를 바란다. 평소 보기 힘든 가수들의 즐거운 라이브 공연과 화려한 미디어 아트, 조명, 그리고 감각적인 트리 데커레이션을 통해 남녀노소 모두 재밌고 즐길 거리가 풍성한 연말 호캉스를 선사하겠다”고 말했다.

더 시에나 프리모와 리조트는 유럽의 성대한 크리스마스 마켓을 떠올리게 하는 초대형 데커레이션과 눈부신 빛을 머금은 크리스마스 트리가 연말 고객들을 맞이하고 있다.

호텔 입구부터 로비와 야외 공간까지 이어지는 나무에 연출된 화려하고 감각적인 크리스마스 데커레이션은 유럽 특유의 클래식한 기품과 현대적 조명 미학이 조화롭게 담겨 있어 크리스마스 포토 스팟으로 자리 잡았다.