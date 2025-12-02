[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 어린이들이 직접 지역의 다양한 소식을 취재하고 기사를 작성하는 ‘제2기 부산시 어린이기자단(꼬마부산기자단, 꼬부기단)’을 오는 31일까지 모집한다고 밝혔다.

‘꼬마부산기자단’은 아동이 행복한 도시 부산을 대표하는 시민 참여 프로그램으로, 부산 어린이신문 ‘빅(Big)아이 도란도란’의 주요 기사를 제작하며 어린이의 시선에서 부산의 시정·문화·축제 등을 생생하게 전달한다.

제2기 부산시 어린이기자단의 활동기간은 내년 3월부터 2027년 2월까지로 ▷한 달에 한 번 진행되는 ‘탐방 취재’ ▷가족과 함께하는 ‘문화체험 취재’ ▷매달 부여되는 ‘미션 취재’ ▷관심 분야를 자유롭게 취재하는 ‘자유 기사’ ▷방학 특강 ▷인터뷰 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

신청 대상은 2026년 기준 부산 초등학교 4~6학년 재학생 또는 해당 연령의 부산 어린이 300명이며, 다문화 및 외국인 어린이는 정원 외 특별 모집으로 30여 명을 추가 선발한다. 신청은 12월 31일까지 네이버폼(naver.me/G8hHubfJ)을 통해 접수하며 ‘문화관광매력도시 부산’을 주제로 100~300자 내외의 기사를 작성해 제출하면 한다.

시는 신청서를 성실히 작성한 어린이를 대상으로 지역별 균형 안배와 무작위 추첨을 통해 최종 선발한다. 결과는 2026년 1월 6일 시 누리집 고시공고와 어린이신문 누리집(www.busan.go.kr/kids)을 통해 발표하며 선정자에게는 문자메시지로 개별 안내할 예정이다.