[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도경찰청 항공대가 창설 이후 50년 무사고 비행이라는 대기록을 달성했다.

경북경찰청은 1일 지난 1975년 12월 1일 창설 이래 50년 동안 단 한 건의 사고 없이 하늘을 지켜온 ‘50년 무사고 비행 기념식’을 열고 ‘100년 무사고 비행’을 다짐했다.

경북청 항공대의 50년간 비행한 시간은 1만2630시간, 거리는 지구 둘레 58바퀴에 달하는 234만km에 이른다.

특히 경북경찰청은 관할 구역이 넓고 독도와 울릉도 등 장거리 해상 비행 임무가 잦은 지역으로 이러한 환경 속에서 달성한 무사고 기록이기에 더욱 값지게 평가된다.

경북경찰청 항공대는 25년 이상의 비행·정비 경력을 보유한 베테랑 조종사와 정비사 12명이 참수리 헬기 2대를 운용하며 주·야간 해상 비행과 우범 지역 순찰로 도민 안전에 기여해 왔다.

올해는 경북 북부 지역과 경남 산청, 대구 함지산 등에서 발생한 대형 산불 현장에 헬기를 투입해 조기 진화를 도왔다.

또 경주에서 열린 APEC 정상회의 기간에는 주요 정상들에 대한 공중 경호 임무를 성공적으로 수행했다.