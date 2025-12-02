- 부동산 규제에 개인·법인 투자자, 상가에 주목

- ‘DMC 가재울 아이파크’ 판매시설, 투자 대안 부상

최근 금융규제 강화와 주택시장 불확실성 심화에 따라 투자 트렌드가 빠르게 변화하고 있다. DSR 규제 확대, 취득세 중과, 대출 규제 등으로 인해 주택 투자 진입장벽이 높아지면서 상대적으로 규제가 덜한 상가 투자에 관심이 쏠리고 있다.

특히, 판매시설은 안정적 현금흐름 중심의 투자 구조를 제공하면서도 공실 리스크가 낮아 개인·법인 투자자 모두에게 ‘현실적 대안 투자처’로 떠오르고 있다.

최근 몇 년간 규제 강화로 투자자의 주택 접근성이 낮아지면서, ‘수익형 부동산’에 대한 관심은 꾸준히 확대돼 왔다. 그중에서도 판매시설은 주거지 소비행태의 중심이 ‘생활동선 중심’으로 바뀌는 흐름과 맞물리며 투자 가치가 더욱 강화되고 있다.

상가는 주택처럼 대출 규제가 강하지 않고, 주거대책 발표와 무관하게 일정 수준의 임대수요가 유지되며, 무엇보다 경기 변동에도 크게 흔들리지 않는 ‘생활 기반 업종’이 주로 입점하는 구조라는 점에서 안정적 수익이 기대된다. 이러한 장점은 주택 규제로 인해 투자처가 줄어든 상황에서 더욱 돋보이고 있다.

DMC 가재울 아이파크 판매시설은 1만 3,000천 세대의 고정 소비층을 확보한 입지를 갖추고 있다. 래미안 루센티아·파크뷰자이·DMC e편한세상 등 대규모 단지들이 밀집한 가재울뉴타운의 중심에 자리하고 있으며, 단지 자체 360세대까지 더해져 총 1만 3,000천 배후수요를 갖춰 상권의 기본적인 안정성이 뛰어나다는 평가를 받는다.

이러한 배후수요 규모는 판매시설이 갖출 수 있는 최상위 수준의 환경으로 평가된다.

단지가 자리한 가재울뉴타운은 이미 도시 기반시설과 생활 인프라가 체계적으로 완성돼 있고, 거주민의 소비 패턴이 일정하게 유지되는 ‘정체형 상권’이 구축돼 있다. 이 같은 구조는 상가 운영 안정성 확보에 가장 중요한 요소인 ‘지속 가능한 수요’를 가능하게 한다.

가좌역 도보 3분의 초역세권이라는 점도 투자자들이 가장 주목하는 요소다. 경의중앙선을 통해 서울역·공덕·용산 등 업무 밀집지역 접근성이 높고, 공항철도·6호선과 연계되는 DMC역 이용도 수월해 유동수요의 폭이 넓다.

또한 반경 1km 내 가재울초·중·고를 포함한 학군 밀집 지역이며, 연세대·홍익대·서강대·이화여대 등 대학가까지 3km 범위에 위치해 교육 수요 중심의 상권 성장 가능성도 크다. 학원·스터디카페·독서실 등 교육 업종뿐 아니라 학생 유입이 많은 카페·디저트·분식 업종의 수요도 안정적으로 예상된다.

특히 DMC 가재울 아이파크 판매시설은 동일 생활권 내 유사 상품 대비 합리적인 가격대를 형성하고 있어 수요자들의 초기 진입 부담이 상대적으로 낮다.

가격 경쟁력은 상가 투자에서 가장 중요한 요소 중 하나다. 초기 투자비용이 낮을수록 임대수익률 확보가 쉽고, 향후 시세 상승 여지도 크기 때문이다. 특히 주변 시세 대비 낮은 판매시설은 이후 뉴타운 완성도 상승에 따라 가치 상승 여지가 크다는 점이 장점이다.

이 판매시설은 스트리트형 상권 구조를 갖추고 있어 가시성이 뛰어나고 접근성이 탁월하다. 1층뿐 아니라 2층도 외부 순환 동선을 통해 자연스러운 이용 동선이 형성되며, 생활 기반 업종의 입점에 최적화된 구조를 갖춘 것이 특징이다.

실제로 판매시설은 편의점·베이커리·약국·병원·요식업·학원·피트니스 등 ‘경기 변동에 크게 흔들리지 않는 업종’이 중심을 이루기 때문에 공실 리스크가 일반 상업지역보다 훨씬 낮다. 이는 주택 규제 속에서 안정적 수익을 원하는 투자자에게 중요한 매력 요소로 꼽힌다.

어반카이브(주) 분양 관계자는 “주택 규제가 강화될수록 판매시설이 갖는 안정성이 더욱 부각되고 있다”며 “가재울뉴타운 중심 입지, 초역세권 교통, 대단지 배후수요, 스트리트형 상권 구조 등 투자자가 원하는 핵심 요건을 모두 갖춘 상가”라고 설명했다. 이어 “특히 합리적 분양가와 생활 기반 업종 중심의 공급 구조는 중장기 투자 가치 확대에 긍정적일 것”이라고 덧붙였다.