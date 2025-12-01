[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 1일 방배치매안심센터가 새롭게 문을 연다고 밝혔다.

방배치매안심센터는 조기검진과 사례관리뿐 아니라 인지훈련 프로그램, 치매환자 쉼터 운영 등 원스톱 통합 지원 기능을 강화한다. 이번 방배치매안심센터 신규 개소에 맞춰 ‘AI 브레인 인지 프로그램’을 도입해 인공지능 분석을 통한 인지저하 조기 탐지와 개인 맞춤형 인지훈련을 제공한다.

구는 지난 2008년 내곡치매안심센터 개소 이후 17년간 다양한 사업을 추진하고 있다. 이번에 개소한 방배치매안심센터와 기존의 내곡치매안심센터를 함께 운영함으로써 전국 최초의 권역별 분산 운영 체계가 마련됐다고 구 관계자는 설명했다.

방배치매안심센터 개관식은 오는 29일 오후 1시 30분 서초시니어플라자 개관식과 함께 개최될 예정이다. 이번 개관식을 통해 지역 치매관리 시스템이 권역별 체계화된 구조로 진화했음을 공식적으로 알리고, 향후 치매관리 정책의 방향성을 제시하는 계기를 마련할 것으로 기대된다.

전성수 서초구청장은 “권역형 치매안심센터 운영을 통해 치매관리 정책의 새로운 출발을 알리게 돼 기쁘게 생각한다”며, “앞으로도 ‘보건행정의 표준’, ‘팔방미인 건강도시 서초’라는 명성에 걸맞게 주민 삶의 질을 높이는 보건정책을 꾸준히 발굴해 나가겠다”고 말했다.