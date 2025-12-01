- 기업 우수사례 발표, 유공자 표창… 바이오산업의 현재와 비전 공유

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 1일 호텔 ICC에서 지역 바이오산업 발전과 교류·협력을 위한‘2025년 바이오인의 밤’행사를 성황리에 개최했다.

이번 행사는 대전테크노파크와 (사)바이오헬스케어협회가 공동 주최․주관하고 대전시가 후원했으며, 지역 바이오기업, 대학, 병원, 정부출연연 기관 등 약 300여 명의 바이오 분야 관계자들이 참석한 가운데 진행했다.

올해로 열한 번째를 맞은 바이오인의 밤에서는 ▷기업 우수사례 발표 ▷바이오산업 발전 유공자 표창 ▷대전 첨단바이오제조 글로벌 혁신특구 발대식과‘글로벌 바이오헬스 벤처 허브도시 대전’영상을 통해 대전바이오 산업의 현재와 향후 비전까지 확인할 수 있는 자리였다.

대전 바이오기업의 성장이 눈에 띄기 시작한 건 코로나19 팬데믹 시기에 체외진단제를 통해 위기를 성장의 기회로 삼아 ㈜바이오니아, ㈜수젠텍 등에서 60여 개국 수출, 7000억원 이상의 매출 성과를 거두며 K-바이오를 세계에 알렸다.

특히, 최근 지역 바이오기업의 IPO가 급증하면서 ‘대한민국 바이오산업의 수도’로 급부상하고 있으며, 대전의 상장 기업수는 67개 사 중에 42%인 28개 사가 바이오기업이다. 또한, 시가총액 86조 원 중 약 40조 원이 바이오기업에서 창출되고 있어 대전시 전략산업 중에서 바이오산업 분야가 강세다.

이번에 우수사례 발표에 나선 2025년 코스닥 상장기업인‘(주)인투셀(대표 박태교)’과 난치성 뇌전증 치료제로 7500억원 규모의 기술이전 계약이 성사된‘㈜소바젠(대표 박철원외)’, 손상된 망막을 살릴 수 있는 ‘망막 재생 치료제’를 개발 중인‘ ㈜셀리아즈(대표 강경화) ’까지 앞으로도 지역 바이오 기업의 성장은 지속될 전망이다.

위 3개 사는 2025년 대전바이오산업 발전 공로를 인정받아 대전시장 표창을 수상했으며, 협력기관에서는 ▷한국생명공학연구원 성봉현 합성생물학연구소장 ▷한국과학기술원 윤예진 연구원 ▷을지대학교병원 김유리 연구원 ▷대전테크노파크 양희언 사원 ▷(사)바이오헬스케어협회 오정화 사무국장 총 8명이 바이오산업 발전 유공자로 표창을 받았다.

이장우 시장은 “대전 바이오산업이 괄목할 성과를 내고 있는 것은 바이오기업뿐만 아니라 대학, 병원, 출연연 등의 지속적인 협력이 바탕이 되고, 바이오헬스케어협회의 꾸준한 네트워크가 기반이 되었다”며“대전시는 대전바이오창업원 준공과 더불어 원촌동 첨단바이오 메디컬 혁신 지구 조성 등 인프라 확충을 통해 대전바이오 벤처 생태계를 더욱 발전시키고 확장시켜 대한민국의 대표 바이오 중심도시로 나아갈 것”이라고 전했다

한편 대전시는 2025년 국내 최초 바이오파운드리를 이용한 ‘첨단바이오제조 글로벌 혁신특구’지정과 ‘물리환경조절 첨단바이오 의약품 제조 효율화 사업’공모선정‘지역의료 역량강화사업’등 국책사업에 선정 등 굵직한 성과를 거뒀다.