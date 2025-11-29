[헤럴드경제=이원율 기자]배현진 국민의힘 의원은 12·3 비상계엄 사태 1년을 앞둔 29일 당이 윤석열 전 대통령 부부와 결별해야 한다는 주장에 힘을 실었다.

배 의원은 이날 페이스북 글에서 “왕이 되고 싶어 감히 어좌에 올라앉았던 천박한 김건희와 그 김건희 보호하느라 국민도 정권도 안중에 없었던 한 남편의 처참한 계엄 역사와 우리는 결별해야 한다”며 강하게 주장했다.

그는 “선거를 앞둔 우리의 첫째 과제는 그 무엇도 아닌 바로 이것”이라고 덧붙였다.

국민의힘 내에선 장동혁 대표가 계엄에 대해 사과하고 윤 전 대통령과 결연하는 선명한 내야 한다는 요구가 이어지고 있다. 다만, 사과 프레임에 갇히지 말고 투쟁 동력을 더 높여야 한다는 목소리도 나온다.

이와 관련해 장 대표는 전날 “더불어민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 계엄을 불렀지만, 결과적으로 많은 국민들께 혼란과 고통을 드렸다”고 했다.

장 대표는 대구에서 열린 ‘민생회복 법치수호 대구 국민대회’에서 “저는 그 책임을 무겁게 통감하고 있다”며 이같이 밝혔다.

장 대표가 22일부터 시작한 전국 순회 국민대회에서 계엄을 언급한 건 처음이었다.

장 대표는 ‘책임 통감’ 표현을 쓰기는 했지만 민주당에 귀책 사유가 있다는 점도 강조, 정부여당의 독주에 맞서 당이 뭉쳐 싸워야 한다고도 했다.

장 대표는 “다시 시작해야 한다”며 “우리 모두 하나가 돼야 한다. 똘똘 뭉쳐 ‘이재명 독재’에 맞서 싸워야 한다”고 했다.