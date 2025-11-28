이든앤앨리스마케팅과 ‘AI 마케팅플랫폼’ 공동개발 협약

와이즈에이아이(대표 송형석)가 ‘데이터 기반 타겟마케팅 체계’ 구축에 나선다.

이 회사는 IMC 기업 이든앤앨리스마케팅(대표 김기영)과 이런 내용의 ‘AI 마케팅플랫폼’ 공동개발 협약을 했다고 28일 밝혔다.

이는 국내 AI 플랫폼으로 다국어 마케팅콘텐츠를 자동 생성하고, 글로벌 시장 진출을 지원하는 게 핵심. 양사는 AI 콘텐츠 제작기능을 먼저 개발할 방침이다.

와이즈의 AI 자동화 플랫폼 개발역량과 이든의 글로벌 마케팅 전문성이 결합된다. 와이즈는 LLM 기반 자연어 처리기술과 다국어 AI 응대 시스템을 독자 개발한 AI 커뮤니케이션 플랫폼 회사다. 현재 전국 400개 이상 병·의원에 AI 커뮤니케이션 솔루션을 공급하고 있다.

이든은 100여개 국내외 기업에 마케팅서비스를 제공한다. 생성형 AI를 활용한 영상 제작, 검색엔진최적화(SEO) 기술로 광고 효율화를 이끌고 있다.

송형석 와이즈에이아이 대표는 “K-AI 플랫폼은 단순 콘텐츠 생성을 넘어 데이터 기반 타겟 선별부터 현지화 마케팅까지 전 과정을 자동화하게 된다. 글로벌 진출을 준비하는 중소기업들의 마케팅 진입장벽을 낮추겠다”고 했다.

이든앤앨리스마케팅 김기영 사장은 “AI 기반 마케팅 자동화를 통해 기업들의 비용 부담을 낮춰 경쟁력 있는 마케팅을 실현할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.