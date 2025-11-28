임추위 숏리스트 4명, 12월8일 최종후보 확정 빈대인 현 회장 연임 여부 관심 속 변수 많아

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] BNK금융 임원추천위원회가 지난 27일 차기회장 2차 후보군(숏리스트) 4명을 발표했다. 지난 11월6일 1차 후보군 7명을 발표한지 21일만으로 10월1일 최고경영자 경영승계 절차를 개시한지 거의 두달만에 이뤄졌다.

앞으로 남은 절차는 오는 12월8일 2차 후보군 4명을 대상으로 심층면접을 실시한뒤 임추위가 최종 후보자를 선정· 추천하고 같은날 이사회를 열어 적정성을 심의·의결한뒤 최종후보자를 확정해 내년 3월 주총에서 회장으로 선임하는 것이다.

가장 관심을 끄는 것은 빈대인 현 회장의 연임여부다. 현 일정대로 진행되면 (빈회장의 연임에) 큰 이변이 없을 것으로 전망된다. 하지만 지금까지 제기돼온 각종 논란에 대해 여권과 금융감독원이 어떤 입장을 취할지가 가장 큰 변수다.

▶BNK금융 임추위 2차 후보 4명 발표=BNK금융 임원후보추천위원회(임추위)는 차기 대표이사 회장 2차 후보군으로 빈대인 BNK금융지주 회장, 방성빈 부산은행장, 김성주 BNK캐피탈 대표, 안감찬 전 부산은행장 등 4명을 발표했다.

임추위는 지난 6일 1차 후보군 7명을 추린 뒤 약 3주간 외부 전문가 면접과 프레젠테이션 면접 등을 거쳐 최종적으로 4명을 압축했다. 외부 전문가 면접은 산업·지역에 대한 이해와 비전, IT·기술 대응 역량, 금융 전반의 경영철학, 조직관리 리더십 등 세분화된 평가 항목에 대해 관련 분야 전문가가 직접 질문하고 평가하는 방식으로 진행됐다. 특히 평가 과정은 후보자와 평가위원이 서로를 알 수 없는 블라인드 형식으로 이뤄져 독립성과 객관성이 강화됐다고 설명했다.

빈대인 회장은 1960년 경남 남해 출신으로 부산 동래원예고와 경성대 법학과를 졸업했다. 1988년 부산은행에 입행해 2017년부터 3년간 부산은행장을 지냈으며, 2023년 3월부터 BNK금융지주 회장을 맡고 있다. 방성빈 행장은 1965년생으로 부산 브니엘고와 동아대 법학과를 졸업했다. 1989년 부산은행에 입행해 2023년 4월부터 부산은행장을 맡고 있다.

김성주 대표는 1962년생으로 경남 거창고와 동아대 행정학과를 졸업했다. 1989년 부산은행에 입행한 뒤 2022년 BNK신용정보 대표를 거쳐 2023년부터 BNK캐피탈 대표로 재직 중이다. 안감찬 전 은행장은 1963년생으로 강원 홍천고와 부산대 경영학과를 졸업했다. 1989년 부산은행에 입행해 2021년부터 약 2년간 부산은행장을 역임했다.

BNK금융 회장 선임 절차는 오는 12월 8일 심층면접을 통해 마무리 단계에 접어든다. 이날 최종 확정된 후보자는 내년 3월 열리는 BNK금융 정기주주총회 승인을 거쳐 공식 취임하게 된다.

▶향후 변수는 없나=BNK금융 임추위는 예정대로 회장 선임 절차를 진행한다는 입장이지만, 과정 곳곳에 변수가 남아 있다. 금융당국의 경계심과 여권의 공세가 강화되면서 지배구조 리스크가 이번 선임 절차의 핵심 변수로 부상하고 있기 때문이다. 이에대해 임추위 관계자는 “지난 10월 경영승계 절차 개시 이후 그룹 경영승계 계획과 지배구조 모범 관행에 따라 엄정하게 진행해 왔다”고 설명했다.

지난달 21일 국회 정무위원회 금융감독원 국정감사에서 더불어민주당 박범계 의원은 회장 선임 절차에 대해 “깜깜이 절차”라고 비판했고, 지난달 29일에는 경남·울산 지역 민주당 의원들이 국회에서 기자회견을 열고 BNK금융 이사회와 금융당국에 ▷핵심 인사 사퇴 ▷회장 선임 절차 전면 조사 및 수시검사 착수 ▷도이치모터스 관련 대출 조사 등을 요구했다.

이에 대해 이찬진 금융감독원장은 “BNK금융 회장 선임 과정에서 특이사항이 포착돼 예의주시하고 있으며, 문제 소지가 확인되면 수시검사를 통해 바로잡겠다”고 밝혔바 있다. 아직 금감원이 BNK금융에 대해 수시검사를 실시했는지 등에 대해서는 공식적으로 확인되지 않고 있으나 절차상의 문제와 PF 부실대출 등에 대해서는 한번쯤은 집고 넘어가지 않겠느냐는 분석이 조심스럽게 제기된다.

지역 금융권의 한 인사는 “최종 후보자가 내년 3월 주총에서 선임되기 전까지는 이런 저런 변수가 도사리고 있다”면서 “감독기관인 금감원의 향후 움직임, 2023년 회장 선임 과정, 현 여권의 구도 등 여러가지를 살펴볼때 순탄치 않은 과정을 밟을수도 있다”고 전망했다.