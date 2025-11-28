- 견본주택에서 진행된 지역 중개업소 대상 사업설명회 성황리 마무리

- 전매제한 6개월 등 부담없는 계약조건, 우수한 상품 만족도 높아

유승건설이 인천 송도국제도시의 마지막 개발지 송도 11공구에 선보이는 ‘송도 한내들 센트럴리버’가 지난 26일 견본주택에서 개최한 사업설명회를 성황리에 마무리했다. 평일임에도 현장에는 송도국제도시를 비롯해 인천 전역 부동산 관계자들이 대거 참석해 열띤 분위기를 이어갔다.

업계에서는 분양가 상승세와 수도권 규제지역 확대 가능성 속에서, 비규제 지역이자 전매제한 6개월이 적용되는 송도 핵심 입지 단지라는 점이 복합적으로 작용해 사업설명회에 대한 관심도 집중된 것으로 분석했다.

행사에서는 송도 한내들 센트럴리버의 입지·상품경쟁력·향후 개발계획에 대한 상세한 프레젠테이션이 진행됐다. 워터프런트 생활권, 인근 교육시설 및 생활인프라, 교통 환경뿐 아니라 송도 내 수요층이 선호하는 특화 설계 등 상품적 요소도 소개돼 참석자들의 호응을 얻었다.

설명회에 참석한 송도국제도시 A공인중개사 대표는 “최근 송도 분양이 뜸한 상황에서 올해 첫 분양이라는 점이 시장의 관심을 크게 끌고 있다”며 “특히 분양조건이 마음에 들었으며, 유니트 및 모형도를 관람하였는데 상품에 대한 만족도가 높았다”고 말했다.

워터프런트 최중심·콤팩트 시티 11공구… 입지·생활·교통·교육 ‘완벽’ ‘송도 한내들 센트럴리버’는 송도국제도시 11공구 RC3블록(연수구 송도동 543번지 일원)에 들어서는 단지다. 지하 1층~지상 29층, 6개 동, 총 501가구 규모이며, 전 가구를 수요 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일면적으로 구성했다. 커튼월룩 외관, 4베이 판상형 구조, 팬트리 등 수납과 개방감을 강화한 설계를 적용해 상품 경쟁력을 높였다.

단지가 들어서는 송도 11공구는 워터프런트와 주거·상업·업무시설이 유기적으로 연결되는 ‘콤팩트 시티’ 개념으로 개발 중인 마지막 핵심 권역이다. 단지는 이러한 송도 11공구에서는 워터프런트 바로 앞에 위치해 수변 산책로와 상업시설, 문화·여가 인프라를 손쉽게 누릴 수 있는 것이 강점이다.

또한 송도세브란스병원(예정), 현대프리미엄아울렛, 홈플러스, 트리플스트리트 등 대형 상업·의료·문화시설과의 접근성도 뛰어나다. 교통 측면에서도 인천 1호선, 제3경인고속도로, GTX-B(계획), 수도권제2순환고속도로(계획) 등 광역 교통망을 통해 서울 및 수도권 전역으로의 이동이 수월하다. 특히 송도국제도시 중에서도 고잔톨게이트와 가장 가까운 입지로 타 공구 대비 교통 접근성이 우수하다는 평가다.

교육 환경도 좋다. 단지 바로 앞에 유치원 및 초·중학교 부지가 계획돼 있어 안전한 도보 통학이 가능한 ‘원스톱 학세권’ 여건을 갖췄다. 동북아 글로벌 교육 허브로 조성된 인천글로벌캠퍼스도 인접해 있고, 연세대 국제캠퍼스 1단계에 더해 11공구 내 계획된 연세대 국제캠퍼스 2단계, 인하대 송도캠퍼스 부지도 가깝다.

분양 관계자는 “평일임에도 예상보다 많은 부동산 관계자분들이 방문해 좌석을 추가 배치할 정도였다”며 “비규제, 전매제한 6개월, 올해 송도 첫 분양, 워터프런트 최중심 입지라는 키워드가 현장에서 가장 많이 언급됐다”고 전했다.

덧붙여 “사업설명회에서 확인한 관심과 열기를 바탕으로, 향후 분양 일정도 차질 없이 준비하겠다”고 덧붙였다.

한편 송도 한내들 센트럴리버는 현재 관심고객등록 이벤트를 진행 중이며, 홈페이지를 통해 관심고객등록을 한 고객을 대상으로 매주 추첨을 통해 총 501명에게 푸짐한 상품을 증정한다

단지의 견본주택은 인천광역시 연수구 송도동 일원에 위치하며, 12월 중 오픈 예정이다.