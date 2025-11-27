[헤럴드경제=김광우 기자] “길거리에 쓰레기 안 버리는 사람”, “생명과 자연에 다정한 사람”, “기후변화에 관심이 많은 사람”.

‘사랑’을 찾고 있다는 90년대생. 이들에게 이상형을 묻자, 위와 같은 대답이 들려왔다. 이해할 수 없는 답변은 아니지만, 그렇다고 평범한 대답도 아니다.

보통은 외모와 성격, 그것도 아니면 직업 등 능력을 이상형의 조건으로 꼽는다. 하지만 이들이 사랑을 찾는 우선 조건은 ‘가치관’. 그것도 ‘친환경’을 삶의 태도로 가진 사람을 1순위로 꼽았다.

다소 색다른 이상형이 언급된 이유는 다른 게 아니다. 이들이 ‘친환경’을 주제로 한 로테이션 미팅(소개팅) 이벤트에 참여한 청춘남녀이기 때문.

지난 주말, 미래가 불투명한 지구에서, 사랑만큼은 영원할 수 있다는 믿음을 가진 사람들이 모였다. 90년대생 남녀 각 18명씩 총 36명. 이들의 목표는 친환경적 삶의 태도에 공감할 수 있는 이성을 만나는 것.

로테이션 소개팅은 최근 2030 사이에서 인기를 끄는 이벤트다. 한 공간 안에서 다수의 남녀가 돌아가며 대화를 나누고, 마음에 드는 상대를 선택해 최종 ‘커플’이 만들어지는 구조다.

하지만 이를 통해 같은 가치관을 공유하는 사람을 만나기는 ‘하늘의 별 따기’ 같은 일. 나이와 거주지 등 표면적인 조건 만을 보는 경우가 대다수기 때문이다.

특히 ‘친환경’을 삶의 태도로 가진 이들의 경우 만남은 여간 어려운 일이 아니다. 연인과 공유하는 일상생활에서부터 갈등은 빚는 경우가 많기 때문. 처음으로 열린 친환경 로테이션 소개팅, ‘지구 데이트 데이(이하 지데이)’에 뜨거운 관심이 쏠린 이유다.

지난 22일 헤럴드경제는 환경 전문 공익재단 환경재단, 기후행동 콘텐츠 스타트업 오마이어스(OHMYEARTH)와 함께 제1회 ‘지데이(Z-DAY)’를 개최했다. 통상의 형식적인 기후·환경 행사의 관습을 벗고, 젊은 세대를 중심으로 한 ‘환경 커뮤니티’를 구성하기 위해 기획된 프로젝트의 일환이다.

이날 오후 6시, 서울 충무로의 한 친환경 카페 어스돔에 총 36명의 남녀가 속속 모여들기 시작했다. 각 참가자의 상기된 얼굴에는 긴장감이 역력했다. 이들은 앞자리에 앉은 이성에 간단한 인사를 건네고, 각자 옷매무새를 다듬거나, 잔기침으로 목을 풀며 이벤트의 시작을 기다렸다.

어색한 공기가 흘렀지만, 습관적으로 스마트폰을 만지는 모습은 찾을 수 없었다. 이날 행사에서 ‘스마트폰 사용’을 제한했기 때문. 최대한 전력 사용을 지양하는 ‘친환경’ 취지를 유지하면서도, 상대방과의 교류에 집중하기 위해서다.

아울러 각종 일회용 플라스틱 제품 사용도 최대한 제한했다. 각종 소품은 버려진 상자나 이면지를 사용해 제작해, 쓰레기 배출을 최소화했다. 허기를 달래기 위한 식음료 또한 모두 ‘비건(완전한 채식)’으로 준비됐다.

또 하나 눈에 띄는 점은 참가자들 왼쪽 가슴에 부착된 ‘별명’. 흑두루미, 삵, 반달가슴곰 등 국내 멸종위기 동물들이 이날의 별명으로 주어졌다. 낯선 이름을 부여받은 참가자들은 본인을 소개하며, 민망한 듯 웃음 지었다.

여성 참가자 김지민(가명·29) 씨는 “처음에는 별명이 웃긴다고만 생각했지만, 결국 몰랐던 멸종위기 동물의 이름을 숙지하게 돼 의미 있었다고 생각한다”며 “각종 소품도 쓰레기를 재활용한 것이 눈에 보여, 행사의 취지를 계속 생각할 수 있었다”고 말했다.

이윽고 본격적인 행사가 시작됐다. 대화는 총 6섹션. 30분마다 자리를 바꿔 앉고 새로운 이들과 대화를 시작했다. 대화 시간이 주어지기 전에는 어색함을 풀기 위해 간단한 게임이 진행됐다. 물론 게임 또한 ‘친환경’을 주제로 기획됐다.

가장 반응이 좋았던 코너는 ‘특이점 게임’. 주어진 주제에 맞는 경험을 최대한 많이 작성하는 게 규칙이었다. 게임을 위한 스케치북은 버려진 상자를 뜯어 제작됐다. 주제는 ‘나는 지구를 위해 이것까지 해봤다’. 뜻밖의 주제에 당황하던 참가자들은 이내 머리를 맞대고 각자의 경험을 나누기 시작했다.

주어진 시간은 단 2분. 하지만 모두를 놀라게 할 경험들이 등장했다. “나는 지구를 위해 직업까지 바꿨다”, “수년간 채식을 유지했다”, “5시간을 걸어 귀가했다” 등 다양한 주제의 친환경 경험이 소개될 때마다, 참가자들의 감탄사가 터져 나왔다. 게임이 끝난 후에도 참가자들은 각자의 경험에 관해 대화를 이어나갔다.

이외에도 주어진 초성을 보고 멸종위기동물 이름을 맞추는 게임, 자연 키워드와 관련된 영화와 음악의 제목을 맞추는 게임 등 다양한 활동이 진행됐다. 각 게임에서 승리한 팀들에게는 상품을 획득할 수 있는 ‘선물 추첨권’이 증정됐다. 이를 획득하기 위한 열기도 시간이 갈수록 더해졌다.

총 3번의 대화가 끝난 뒤에는 쉬는 시간과 함께 ‘보물찾기’ 이벤트가 진행됐다. 카페 안에 버려진 상자로 만든 ‘보물’을 숨기고, 이를 찾는 이들에게 혜택을 제공했다. 혜택으로는 ‘선물 추첨권’ 혹은 원하는 상대의 정보를 볼 수 있는 ‘정보 열람권’이 주어졌다.

남성 직장인 참가자 이경민(가명·31) 씨는 “단순히 대화만 하면 지칠 수 있는데, 중간중간 게임이 진행되면서 지루하지 않게 대화를 이어나갈 수 있었다”며 “각 게임에서도 친환경 요소가 숨어 있어, 몰랐던 친환경 상식들에 대해 알 수 있어 좋았다”고 말했다.

오후 6시에 시작된 지데이(Z-DAY)는 오후 10시가 다 돼서야 마무리됐다. 처음 보는 수십명의 사람들과 약 4시간가량 대화를 지속한 것. 하지만 지루한 기색은 없었다. 커플을 결정짓는 마지막 선택을 앞두고 있었기 때문. 참가자들은 각자 프로필 종이에 ‘인연을 이어나가고 싶은 사람’ 최대 3명의 별명을 적어 제출했다.

이날 마지막 선택을 통해 인연을 이어갈 수 있게 된 커플은 총 4팀. 서로의 연락처가 별도로 공유됐다. 8명에게만 진정한 ‘지속가능한 사랑’을 이룰 기회가 주어진 셈. 하지만 낯선 이들과 비슷한 삶의 가치를 공유한 시간 자체가 인상적이었다는 게 대부분 참가자의 평가다.

이날 최종 커플이 되지 못했다는 남성 참가자 김상진(가명·29) 씨는 “결국 마음에 들었던 분과 이어지지는 못했지만, 또래들과 다른 곳에서 쉽게 하지 못했던 대화를 한 것만으로 좋았던 경험”이라며 “멋진 분들을 만나 배우고, 평소 삶에 대해서도 반성하는 시간이 됐다”고 말했다.

환경단체에 근무하고 있는 여성 참가자 최기영(가명·34) 씨는 “평소 기후·환경 행사라고 하면 재미없다는 이미지가 있었는데, 오늘 행사로 편견이 깨진 것 같다”며 “기후·환경 분야에서도 조금 더 적극적으로 교류하고, 즐길 수 있는 다채로운 이벤트들이 마련됐으면 한다”고 말했다.

한편 이날 모든 참가자를 대상으로 한 ‘친환경 경품’ 추첨도 진행됐다. 참가자들은 게임 등을 통해 획득한 ‘선물 추첨권’으로 각종 경품을 수령했다. 경품은 ‘지데이(Z-DAY)’ 행사 취지에 공감한 각종 친환경 기업의 후원으로 꾸려졌다.

큰 호응을 받은 상품 중 하나는 삼양사의 클린 뷰티 브랜드 ‘어바웃미’의 스킨 케어 제품인 ‘숲 진정 수분 크림’. 콩기름 잉크 등 친환경 패키지로 제작된 게 특징이다. 독일 친환경 정수기 브리타가 붕규산 유리 소재를 적용해 만든 ‘글라스 저그’도 인기를 끌었다. 이 밖에도 친환경 우산 스타트업 에이트린이 폐플라스틱 단일 소재 우산을 제공했다.