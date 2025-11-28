‘EPD-글로벌’ 인증…회사 “EU시장 공략 가능해져”

LX하우시스가 바닥재 3종에 대해 한국과 유럽연합(EU)이 상호 인정하는 환경성적표지인 ‘EPD-글로벌’ 인증을 받았다고 28일 밝혔다.

인증은 시트 바닥재 ‘렉스코트’와 ‘오리진’, 타일바닥재 ‘에코노플러스’ 등 3개 제품이 대상이다. 한국환경산업기술원과 노르웨이 EPD 인증기관인 ‘EPD-글로벌’로부터 상호인정 인증서를 받았다.

환경성적표지(EPD) 인증은 원료물질 취득부터 생산·유통·사용·폐기에 이르기까지 제품 및 서비스의 전 과정에서 발생하는 온실가스 등 환경영향을 공개하는 제도다. 환경산업기술원은 올해 EPD-글로벌과 상호인정협정(MRA)을 맺고 국내 환경성적표지 인증의 국제적 확대를 추진하고 있다.

‘렉스코트’와 ‘오리진’은 PVC바닥재 기술역량이 집약된 특수시설용 바닥재다. ‘렉스코트’는 충격흡수가 뛰어난 고탄성 성능으로 체육관 등에 사용되는 스포츠시설용 제품, ‘오리진’은 내구성과 위생성이 뛰어나 병원 등에 적용되는 의료시설용 제품이다. 두 제품은 북미, 중국, 동남아 지역 등으로 수출되고 있다. ‘에코노플러스’는 고강도 표면코팅으로 생활스크래치를 줄여주고 오염 시 얼룩을 쉽게 지울 수 있는 PVC타일 바닥재다.

LX하우시스 관계자는 “EPD-글로벌 인증 획득을 늘려 바닥재 제품의 국제적 경쟁력을 높일 계획”이라며 “이번 인증을 계기로 환경규제가 까다로운 EU시장 공략에 적극 나설 것”이라고 했다.