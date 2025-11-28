– 공항·업무·생활 인프라 갖춘 연동 핵심 입지… 개발호재와 도보 생활권의 장점 부각

– 신항만·트램·제2공항 추진으로 미래가치 기대… 실수요 중심 설계와 옵션 강화

제주시 연동 핵심 생활권에 공급되는 ‘이안 연동 스퀘어’가 교통·생활 인프라·지역 개발 호재 등 다양한 입지적 장점을 기반으로 수요자들의 관심을 모으고 있다.

대우산업개발의 브랜드 ‘이안’과 주택도시보증공사(HUG)가 결합된 안정성, 여기에 생활권 내에서 필요한 편의 시설을 모두 갖춘 점이 주거상품으로서의 가치 상승 요인으로 꼽힌다. 특히 향후 제주 지역에서 추진되는 대규모 개발 계획과 맞물려 실수요자뿐만 아니라 미래가치를 고려하는 투자 수요까지 꾸준히 유입되는 모습이다.

이안 연동 스퀘어가 들어서는 제주시 연동은 제주국제공항과 가까운 ‘패스트 입지’로 평가된다. 공항 접근 시간은 약 10분 내외로 단축되며, 도내 주요 행정기관·업무지구와의 접근성이 뛰어나 이동 시간이 짧은 생활권을 원하는 실수요자들에게 적합하다. 여기에 대형마트, 병원, 은행, 문화시설 등 핵심 편의시설이 모두 도보권에 위치해 있어 일상생활 전반에서 높은 편의성을 누릴 수 있다. 연동 생활권은 제주 내에서도 자족 기능이 우수한 지역으로 꼽히며, 직주근접 환경을 선호하는 수요자의 선호도가 계속 높게 유지되고 있다.

주변 개발 사업도 단지의 미래 가치를 높이는 요소다. 먼저 ‘제주 신항만 조성사업’은 크루즈·여객 기능을 일원화해 연간 약 400만 명 수용 규모를 갖춘 해양관광 허브 조성을 목표로 하고 있다. 이 사업이 본격화될 경우 관광객 증가뿐 아니라 배후 도시 개발과 항만 운영 효율 개선 등 연동 생활권 전반에 긍정적인 여파가 기대된다. 또한 제주도 내 친환경 교통 전환 정책의 일환으로 추진되는 ‘제주 트램’ 사업은 교통약자 이동 편의 개선과 원도심 활성화를 동시에 노리는 주요 도시 프로젝트로, 도심 전역의 접근성을 높여줄 것으로 전망된다. 더불어 진행 중인 제2공항 신설 계획은 약 5천4백만 명 규모의 항공 수요를 창출하며 지역 경제의 추가 성장 동력 확보에 기여할 것으로 예상된다.

이안 연동 스퀘어는 신제주 생활권에서 꾸준히 제기되는 ‘주차난’ 해소에도 초점을 맞췄다. 차고지증명제가 도입되며 주차공간 확보가 중요한 생활 요소로 자리 잡은 가운데, 단지는 세대당 1.57대 수준의 넉넉한 주차 공간을 갖춰 실제 거주자 불편을 줄였다. 이는 신제주권 오피스텔·도심형 아파트에서 경쟁력을 좌우하는 요소 중 하나로 꼽히며 실수요자들의 선호도를 높이고 있다.

평면 구성에서도 실거주 중심의 차별화 전략이 반영됐다. 단순 면적이 아닌 ‘척면 면적 중심 설계’를 적용해 거주자의 동선, 가구 배치, 수납 편의성 등을 고려한 구조를 선보였다. 주거 품질을 높이는 옵션 선택도 다양하다. 중문, 시스템에어컨, 비스포크 냉장고, 인덕션, 전기오븐, 식기세척기 등 최신 주거 트렌드를 반영한 옵션 구성이 제공돼 실사용 만족도를 높인다. 다양한 연령대와 라이프스타일에 맞춘 설계로 1~3인 가구는 물론, 신혼부부와 직장인을 중심으로 문의가 꾸준히 이어지고 있다.

대우산업개발 관계자는 “이안 연동 스퀘어는 입지·생활 인프라·개발호재·주거 편의성을 균형 있게 갖춘 단지”라며 “제주 연동 중심지라는 장점을 기반으로 실거주자뿐 아니라 중장기적 미래가치를 고려하는 수요층에게도 경쟁력 있는 선택지가 될 것”이라고 설명했다.

현재 일부 한정 세대를 대상으로 특별 조건 분양이 진행 중이며, 현장 방문 및 갤러리 투어 예약은 대표번호를 통해 가능하다.