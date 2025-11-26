풍납시장 활성화 사업 일환, 시장 입구 지주 간판부터 골목골목 점포 외관 새 단장 140여 개 점포 개별상담 통해 간판·어닝 탈바꿈…지역 상권 활성화 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]송파구 풍납시장이 몰라보게 달라졌다!

서울 송파구(구청장 서강석)는 풍납시장 상권에 활기를 불어넣고자 노후 간판·어닝 개선사업을 완료했다고 밝혔다.

구는 풍납동 정주환경 개선사업의 일환으로 2024년부터 풍납시장 활성화 사업을 추진하고 있다. 지난해에는 점포 특성에 맞춘 맞춤형 판매대 설치, 출입구 입면 개선 등의 사업을 진행해 쇼핑환경을 정비했다.

올해는 풍납시장으로 들어서는 입구부터 골목골목 점포들의 간판·어닝까지 전면 교체하여 새롭게 단장했다.

먼저, 시장 내 점포들의 노후 간판과 어닝을 철거, 새 디자인으로 교체했다. 140여 개 점포를 대상으로 개별 상담을 진행해 디자인을 변경했다. 간판은 기본 프레임과 조명을 동일 적용하고, 어닝은 구간별로 색상을 나누어 선택하여, 통일성을 유지하면서도 각 점포의 개성이 드러나는 디자인으로 구성하는 등 시장 가로경관을 깔끔하게 정비했다.

또한, 풍납시장 입구 지주 간판 조형물도 새롭게 변신했다. 조형물은 기존 단순한 입간판 형태에서 벗어나 풍납토성과 조화를 이루는 육각기둥 디자인으로 설치했다. 또, 풍납토성 문화유산 수막새 무늬를 지주 간판에 새겨넣어 특색있는 시장 분위기를 연출했다.

아울러, 구는 전통시장 활성화를 위한 다양한 사업을 추진 중이다. 풍납시장 이외에도 새마을시장에 지하 비상소화장치함을 설치하고, 아케이드 누수 보수공사를 추진하는 등 시장 방문객과 상인들을 위한 쾌적하고 안전한 환경 조성을 위해 지원을 이어갈 방침이다.

서강석 송파구청장은 “이번 개선사업으로 문화유산 보호구역에 묶여 상권이 위축되었던 풍납시장이 본연의 활기를 되찾기를 바란다”며 “앞으로도 전통시장이 더욱 발전할 수 있도록 지역 상권 활성화에 기여하고 상인과 주민 삶의 질을 높일 다양한 사업을 꾸준히 펼쳐 나가겠다”고 전했다.