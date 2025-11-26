27일 오후 7시 반포4동주민센터 서래아트홀에서 11월 서래음악회 열려 피아니스트 김진석, 피아노 연주와 작품 해설을 통해 관객과 소통하며 공감의 시간을 선사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 27일 오후 7시부터 반포4동주민센터 4층 서래아트홀에서 11월 서래음악회 ‘피아니스트 김진석의 이야기가 있는 클래식 - 베토벤의 후예’를 개최한다.

반포4동 주민자치위원회(위원장 장영화)가 주최하는 서래음악회는 매 분기 지역 주민들에게 다양한 음악적 경험을 제공하는 공연 프로그램이다.

이번 11월 서래음악회는 ‘베토벤’을 중심으로 고전주의를 넘어 낭만주의의 문을 연 그의 음악 정신이 후대 작곡가들에게 어떻게 계승되었는지를 보여줄 예정이다. 베토벤을 비롯해 슈베르트, 리스트 등 낭만주의 작곡가들의 작품을 한 무대에서 감상할 기회다.

공연은 베토벤의 ‘피아노 소나타 Op.27 1번’을 시작으로, 슈베르트의 ‘3개의 피아노 소품, D.946’과 리스트의 ‘발라드 2번’(S.171)으로 이어진다. 연주와 함께 각 작품에 대한 해설을 함께 들려주며 관객들에게 보다 깊이 있는 음악적 이해를 선사할 계획이다.

이날 연주와 해설을 맡은 피아니스트 김진석은 독일 뒤셀도르프 국립음대 학부과정을 최우수 성적으로 졸업한 후 동대학원 실내악과 반주전공 최고연주자과정, 스위스 루체른 대학교 음악대학 최고연주자과정을 마쳤다. 이후 여러 국제 콩쿠르에서 우수한 성적을 거둔 실력파로, 현재는 서울시 청년예술단 앙상블 유빌라떼의 피아니스트로 활동 중이다.

공연 시간은 약 1시간이며, 선착순 무료입장으로 누구나 공연을 자유롭게 관람할 수 있다. 자세한 사항은 반포4동주민센터로 문의하면 된다.

전성수 서초구청장은 “문화예술도시 서초답게 주민들이 일상에서 문화와 예술을 더욱 가까이 누릴 수 있도록 앞으로도 다채로운 프로그램을 지속적으로 마련해 나갈 것”이라며 “이번 음악회가 지역 주민들에게 일상의 큰 기쁨이 되기를 바란다”고 말했다.