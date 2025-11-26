양사 기술력 기반 공동연구 MOU 체결

[헤럴드경제=신현주 기자] 국내 치약 시장 점유율 1위인 LG생활건강이 사과나무의료재단과 구강 건강 혁신을 위한 공동 연구에 나선다.

LG생활건강은 지난 25일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 최고기술책임자(CTO)인 강내규 전무와 김혜성 사과나무의료재단 이사장이 참석한 가운데 양사 간 업무협약(MOU)을 체결했다.

LG생활건강은 페리오와 죽염 등 다양한 브랜드와 제품 개발 역량을 보유하고 있다. 사과나무의료재단은 구강 마이크로바이옴 개선을 통한 구강 건강 증진을 중점적으로 연구하는 대형 치과 의료기관이다. 매년 10만명 이상의 환자가 방문하고 있다.

최근 글로벌 오랄헬스 업계에서는 구강 마이크로바이옴 개선 연구가 활발하다. 구강 내 미생물의 불균형이나 염증 유발 반응이 구강 질환뿐만 아니라 심혈관 질환, 당뇨병, 알츠하이머병 등 전신 질환의 발병 위험을 높일 수 있다는 연구 결과가 발표된 데 따른 것이다.

이번 협약으로 양사는 두 기관의 전문 역량과 연구 자원을 결합해 구강 내 미생물 환경 개선을 통한 구강 질환 예방 연구를 함께 진행한다. 구강과 전신 건강의 상관성 연구를 공동으로 추진하고 치아미백, 시린이, 치주염 등의 임상적 효능 연구 및 검증을 바탕으로 한 혁신적인 구강 제품 개발에도 나선다.

강내규 LG생활건강 CTO는 “이번 MOU를 통해 자사 구강 건강 연구에 대한 임상적 효능 검증을 가속화할 수 있을 것으로 기대한다”며 “구강 건강은 사람의 전신 건강의 시작이라는 말이 있듯이, 이번 협력을 통해 구강 내 미생물 생태계를 개선하고 이를 기반으로 한 혁신적인 제품을 개발해 고객들에게 더 나은 구강 건강 솔루션을 제공하겠다”고 밝혔다.

김혜성 사과나무의료재단의 이사장은 “우리 병원의 독보적인 구강 유해균 검사 및 관리 프로그램인 오랄바이옴 케어센터(OBCC)의 ‘스케힐링’과 대규모 임상 데이터 활용 능력을 바탕으로 LG생활건강과 함께 구강 질환 예방과 치료에 기여할 수 있는 다양한 연구를 진행할 계획”이라고 전했다.