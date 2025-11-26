추위속 5시간 직접 일해보니…높은 노동 강도에 ‘벌벌’ 원재료 상승에 인건비까지 고공행진…벌이 만족 못해

[헤럴드경제=박연수 기자] “붕어빵 3마리 2000원이요? 너무 비싸다. 못 먹겠다.”

붕어빵 노점을 찾은 한 손님이 빈손으로 걸음을 재촉했다. 왜 겨울 붕어빵은 매년 비싸다는 지적을 받을까. 지난 24일 오후 5시부터 10시까지 5시간 동안 서울 마포구의 한 붕어빵 노점에서 일을 하면서 ‘금(金) 붕어빵’의 실상을 들여다봤다.

겨울철 저녁 시간대는 붕어빵 장사꾼들의 최고 성수기다. 하지만 장사는 생각보다 쉽지 않았다. 단순하고 반복적인 작업도 숙련된 기술력이 필요했다. 장시간 체력이 뒷받침되어야 하는 고된 노동이었다. 수입은 많았지만, 벌이는 더 초라하게 느껴졌다.

5시간 순익은 9만원…2명 최저임금에도 못 미쳐

노점에서 판매하는 메뉴는 붕어빵, 호떡, 계란빵, 옥수수 4가지였다. 점주는 “단가가 낮은 상품만으로는 수익이 부족하다”고 말했다. 다양한 메뉴로 손은 더 바빠졌다. 주문이 오기 전에 미리 구워야 하는 것은 물론, 주문에 맞춰 발을 동동 구르며 붕어빵이 빨리 익기를 기다리는 시간도 길었다.

가격은 붕어빵 3개 2000원, 호떡 2개 3000원, 계란빵 2개 3000원, 옥수수 2개 3000원이었다. 이날 붕어빵은 261마리 팔았다. 호떡은 56개, 계란빵은 16개, 옥수수는 8개 판매했다. 수입은 총 29만원이었다. 단순 계산으로는 많이 벌었다고 생각했다. 하지만 지출되는 비용과 노동강도를 생각하면 만족하지 못할 숫자였다.

먼저 재료비와 가스비 부담이 컸다. 해당 노점은 직접 재료를 구매할 시간이 없어 붕어빵 재료 납품 업체에서 배달받고 있었다. 점주는 “배달을 받지 않으면 직접 만들어야 하는데, 시간과 손이 많이 가서 더 손해”라며 “4가지 메뉴의 재료를 준비하는 건 더 어렵다”고 설명했다.

팥 붕어빵은 팥앙금 3㎏(8000원)과 반죽 5㎏(1만원)이 필요하다. 납품 업체의 조리법에 따르면 100개 정도를 만들 수 있지만, 팥앙금이 적어 단맛이 적다. 점주는 “이 재료로 80~90개를 만들어야 맛있다”고 했다. 슈크림은 3㎏에 9000원이다. 팥 붕어빵보다 조금 비쌌다.

점주는 “러시아-우크라이나 전쟁으로 밀가루 가격이 올라 반죽 가격이 기존 7000원에서 1만원으로 올랐다”며 “팥과 슈크림은 지난해 10월 각각 500원, 1000원씩 올랐다”고 설명했다. 이어 “붕어빵 자체가 저렴한 간식으로 알려져 가격을 올리기도 어렵다”고 덧붙였다.

호떡은 반죽과 설탕 세트로 납품받는다. 80개 정도 만들 수 있는 재룟값은 2만3000원이다. 옥수수는 30개 기준 2만7000원으로 하나에 900원꼴이다. 계란빵은 계란 가격이 관건이다. 24일 기준 계란 30구 가격은 1만3654원이다. 반죽 5㎏(1만9000원)과 합치면 하나에 465원 정도다.

가스비도 만만찮다. 1주일에 20㎏ LPG 가스 2통을 쓴다. 비용은 10만원이다. 붕어빵 봉투는 1000장에 2만원이다. 한장에 20원으로 이날 2460원이 들었다. 또 노점에서는 노부부 2명이 함께 일했다. 최저시급(1만30원)을 고려하면 5시간 동안 10만300원이란 계산이 나온다.

꼼짝없이 서있어야…3시간 지나자 “허리 통증이”

이날 5시간 판매한 매출에서 모든 걸 제하니 9만416원이 남았다. 고강도 노동과 근무시간을 고려하면 충분치 않은 보상이었다. 실제 노점은 두 뼘 남짓한 공간에서 온종일 꼼짝없이 서서 구워야 하는 구조였다. 앉거나 기댈 곳도 없었다. 50~70대 점주가 버티기엔 더 가혹한 환경이었다.

장사에 참여한 지 2시간. 시간은 꽤 빠르게 지나갔다. 3시간이 지난 시점부터는 무의식적으로 시간을 확인했다. 손님이 없는 시간은 더 더디게 흘렀다. 허리도 아프기 시작했다. 옴짝달싹 못 하는 좁은 공간에서 몸은 배배 꼬였다. 말은 점차 줄고, 표정은 굳어졌다. ‘5시간을 어떻게 버텨야 하나’는 생각이 머릿속에 가득했다.

5시간이 지난 뒤에는 점주의 굽은 어깨와 허리를 이해할 수 있었다. 그는 “계속 스트레칭을 하지만, 어깨와 허리가 계속 아프다”며 “물리치료도 받고 있다”고 했다.

직접 붕어빵을 구울 기회는 적었다. 손재주가 없어서다. 반복적인 작업은 단순하지 않았다. 타지 않게 굽는 시간도 알 수 없었다. 10구로 된 틀에 반죽을 붓고, 팥을 덜어 반죽을 다시 붓는 것도 팔목에 무리가 갔다. 붕어빵보다 만들기 어려운 호떡은 시도조차 해보지 못했다.

점주는 오전 10시에 장사를 시작한다. 종료는 자정이다. 붕어빵 틀을 닦고 청소를 마치면 새벽 1시가 된다. 14~15시간을 비좁은 공간에 지내는 셈이다. 출근 시간은 6시 반이다. 아침에 토스트 장사를 하기 위해서다. 그는 “수면시간은 보통 3~4시간”이라며 “겨울엔 붕어빵으로 더 벌지만, 과태료 등을 생각하면 많지 않은 수준”이라고 말했다.

“전부 다 오른다”…금붕어빵 몸값엔 이유가 있다

붕어빵에 필요한 재룟값은 계속 오르고 있다. 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 올해 팥 500g 가격은 1만4325원이다. 작년 9932원 대비 44.23% 급증했다.

가스비도 오름세다. 서울 기준 가스비 소비자물가지수는 2022년 112.30, 2023년 136.92, 2024년 141.60으로 상승세다. 설탕 소비자물가지수도 이달 기준 147.56으로 지난해 동기 대비 1.2% 상승했다.

팥 생산은 기후변화에 직접적인 영향을 받았다. 국가데이터처에 따르면 국내 팥 생산량은 2019년 7102톤에서 2023년 5256톤으로 줄었다. 2017년(5001톤) 이후 역대 최저 수준이다. 재배면적은 5893ha에서 3690ha로 37% 줄었다. 국제 곡물 가격 상승으로 수입산도 치솟았다.

이홍주 숙명여대 소비자경제학과 교수는 붕어빵 가격 인상에 대해 “원재료 가격과 인건비의 전반적인 상승이 만들어낸 결과”라며 “정부가 원자재 유통 안정화 정책 등을 통해 물가를 잡아야 한다”고 했다.