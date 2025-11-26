‘땡겨요’ 플랫폼·금융지원 연계한 소상공인 대상 금융솔루션 제공

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 국내 최다 피자 가맹점을 보유한 피자스쿨과 손잡고 가맹점주 금융 지원에 나선다고 26일 밝혔다.

신한은행은 지난 25일 서울시 강남구 소재 피자스쿨 본사에서 피자스쿨과 ‘땡겨요’ 플랫폼 가맹점 입점 확대 및 가맹점주 대상 금융 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

양사는 이번 협약을 통해 ▷‘땡겨요’ 플랫폼에 가맹점 신규 입점 확대 ▷프랜차이즈론 및 보증서대출 등 가맹점 금융 지원 ▷소상공인 상생을 위한 협력 상품 및 서비스 공동 개발 등을 추진해 가맹점주의 안정적 운영과 매출 성장을 지원할 계획이다.

현재 전국 약 400개의 피자스쿨 가맹점이 ‘땡겨요’ 플랫폼에 입점을 완료했으며, 신한은행은 땡겨요 플랫폼을 기반으로 가맹점주에게 매출 증대와 실질적인 금융비용 절감을 동시에 실현할 수 있도록 다양한 금융지원 프로그램을 마련할 계획이다.

이번 업무협약은 진옥동 회장이 강조해온 소상공인 동반성장 중심의 금융지원 기조에 따라 가맹점주의 경영 부담을 경감하기 위해 추진됐다. 사업 안정과 매출 성장으로 이어지는 실질적인 지원 체계를 구축하겠다는 취지에서다.

신한은행 관계자는 “이번 협약은 가맹점주의 사업운영 안정성과 실질적인 성장을 지원하기 위해 마련됐다”며 “앞으로도 소상공인이 체감할 수 있는 금융·비금융 지원을 꾸준히 확대해 나가겠다”고 말했다.