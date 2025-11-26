대상에 시립한빛6단지어린이집 임보람 교사

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성복지재단은 25일 서울 용산구 삼성아동교육문화센터에서 한국보육진흥원과 ‘삼성 다양성 존중 프로그램’ 성과공유회를 개최했다고 26일 밝혔다.

‘삼성 다양성 존중 프로그램’은 성·인종·문화·특성 및 취향 등 서로 다른 배경을 지닌 타인을 편견 없이 수용하는 역량을 기를 수 있도록 개발된 삼성어린이집 특성화 교육 프로그램이다. 올해 330개 전국 어린이집과 600여 명의 교사에게 제공됐다.

삼성복지재단은 이번 행사에서 프로그램의 보급 성과와 현장에서 나타난 변화를 공유하고, 우수사례 공모전에서 최종 선정된 18편에 대해 시상을 진행했다. 교육부장관상인 대상은 시립한빛6단지어린이집 임보람 교사가 수상했다.

임보람 교사는 “유아가 자신의 강점을 발견하고 친구와 협력하는 경험을 제공하자 자기 의견이 항상 맞다고 주장하던 유아들이 서서히 친구 의견을 받아들이게 됐다. 친구와의 갈등이 줄어 교실 분위기가 변화했다”고 발표했다.

공모전 심사를 맡은 신혜원 서경대 아동청소년학과 교수는 “사례들을 보면 원장과 교사 교육에서 배운 내용이 현장에서 긍정적 변화를 만들어내고 있다. 이러한 흐름이 계속 된다면 우리 사회의 다양한 특성을 존중하는 문화도 더욱 안정적으로 자리잡을 것으로 기대된다”고 했다.

이번 성과공유회에서 발굴된 우수사례는 ‘2025 다양성 존중 프로그램 우수사례집’으로 제작돼 삼성복지재단과 한국보육진흥원 누리집을 통해 연말에 전국 보육현장에 제공될 예정이다.

조용남 한국보육진흥원 원장은 “다양성 존중 교육은 아이들이 일상에서 존중과 공감의 태도를 자연스럽게 익히도록 하는 핵심 보육가치”라며 “보육교직원의 전문성을 높이고, 다양성을 존중하는 보육 환경이 안정적으로 정착될 수 있도록 교육부와 삼성복지재단과의 협력을 더 강화하겠다”고 했다.

류문형 삼성재단 총괄 부사장은 “해가 거듭할수록 전국 어린이집 현장의 문화가 달라지고 있음을 실감해 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 다양성을 포용하는 보육문화가 당연한 원칙으로 자리잡도록 필요한 지원과 협력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.