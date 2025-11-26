‘빨아쓰는 생분해 위생행주’ 출시·카페 매장엔 ‘PHA 빨대’ 스웨덴 축구장엔 인조잔디 충전재로…“산업계 전반 확대”

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당은 독보적인 발효 기술로 개발한 생분해성 바이오 소재 ‘PHA(Polyhydroxyalkanoates)’를 적용한 ‘빨아쓰는 생분해 위생행주’, ‘생분해성 빨대’ 등을 국내외에서 선보인다고 26일 밝혔다.

PHA는 퇴비화가 가능해 ‘탈(脫)플라스틱’ 트렌드에 부합하는 미래 신소재로 주목받고 있다. 환경에 미세 플라스틱을 잔류시키지 않는다.

‘빨아쓰는 생분해 위생행주’는 PHA, PLA, 펄프를 혼합한 생분해성 소재로만 개발됐다. PHA를 위생용품에 적용해 상업화한 전 세계 첫 사례다. CJ제일제당과 유한킴벌리, 부직포 전문기업 유진한일합섬 3사가 협력해 개발했다. 국내 공인시험기관을 통해 45일 만에 표준물질인 ‘셀룰로오스’ 대비 90% 이상이 생분해되는 결과를 얻었다. 마트 등에선 ‘크리넥스’ 브랜드로 출시할 예정이다.

‘생분해성 빨대’도 내년 초 폴바셋 일부 매장에서 시범 도입한다. 기존 빨대와 비슷한 사용감과 높은 내구성이 특징이다. 미국에서도 현지 빨대 공급업체와 협업해 다양한 현지 카페 프랜차이즈를 대상으로 도입을 늘리고 있다.

CJ제일제당은 2022년 생분해 소재 전문 브랜드 ‘PHACT’를 론칭해 다양한 제품에 PHA를 적용해 왔다. 2022년 메이크업 브랜드 ‘바닐라코’의 클렌징밤 용기에 PHA를 적용했으며, 2024년에는 PHA를 적용한 비닐 포장재를 개발해 올리브영의 즉시배송 서비스 ‘오늘드림’ 상품 포장에 도입했다. 이달 초에는 스웨덴 바이오소재 컴파운딩 기업 BIQ머티리얼즈와 손잡고, 축구장의 인조잔디용 충전재로 PHA를 적용했다.

한편 CJ제일제당의 PHA는 국제적인 기관으로부터 기술력을 인정받고 있다. 최근 미국 플라스틱산업협회(Plastics Industry Association)로부터 ‘2025 바이오플라스틱 어워드 혁신상’을 수상하며 세계 최초로 양산한 aPHA의 혁신성과 지속가능성을 인정받았다.

CJ제일제당 관계자는 “국내외 파트너사와 협력해 PHA 상용화를 확대하고 있다”며 “앞으로도 소비자 사용성은 물론, 환경부담 저감까지 고려한 생분해성 소재 솔루션을 선보일 것”이라고 말했다.