안전의식 제고 활동 공적 인정받아 “소방관 지원·순직 소방관 유가족 후원 사업 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 지난 24일 ‘2025 모범 제복 근무자 포상식’에서 국가보훈부 장관 표창을 받았다고 25일 밝혔다.

‘2025 모범 제복 근무자 포상’은 국가보훈부가 주관하며, 국민의 안전을 책임지고 현장에서 헌신하는 제복 근무자에 대한 존중 표시 등 보훈 문화 확산에 이바지한 이들에게 수여되는 표창으로 티웨이항공은 민간 기업으로 표창장을 수여 받았다.

티웨이항공은 소방공무원 및 소방 가족 후원과 처우 개선에 앞장서 왔으며, 이를 통해 국민 안전의식 제고 활동의 공적을 인정받아 국가보훈부 표창을 수상하게 됐다.

이처럼 티웨이항공은 지난 2019년 소방청과 안전의식 제고와 소방 가족의 사기 진작을 위한 업무 협약(MOU)을 체결하고, ▷순직 소방관 유가족 대상 여행 지원 및 후원 활동 ▷현직 소방공무원 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 치료를 위한 여행 지원 및 후원 활동 ▷소방 가족 대상 항공 운임 할인 등의 지원을 진행 중이다.

아울러 국민의 안전을 책임지는 소방관과 기내 안전을 책임지는 객실 승무원의 교류를 확대하기 위해서 국내에서는 처음으로 소방관과 승무원의 안전 교류 교육 등의 실전 훈련 프로그램도 진행했다.

티웨이항공 관계자는 “지금까지 ‘함께하는 우리들의 항공사’라는 경영 이념을 실천하고자 노력해왔다”며 “앞으로도 국민의 안전을 위해 헌신하는 소방공무원 분들의 처우 개선에 힘쓰는 것은 물론 보훈 문화 확산을 위한 다양한 활동을 계속해서 이어나갈 예정이다”고 말했다.