연탄 800장 직접 배달, 총 5000장 기부

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 대한주택건설협회 부산광역시회(회장 박재복)는 지난 21일 해운대구 반여동 일대에서 ‘사랑의 연탄나눔 봉사활동’을 진행했다.

이번 봉사활동에는 박재복 회장, 조형진 부회장, 최일기 감사, 정현석 감사, 유치권 이사, 정광현 이사 등 대한주택건설협회 부산광역시회 임원을 비롯해 회원사 임직원 30여명이 참석했다. 부산광역시회는 연탄 부족으로 겨울나기 걱정이 많은 저소득가정을 선정해 해운대구 반여동 2개 가구에 연탄 800장을 직접 배달했다.

대한주택건설협회 부산광역시회 박재복 회장은 “이웃들의 따뜻한 겨울나기에 작은 보탬이 될 수 있어 기쁘다”며 “주택시장 악화로 힘든 시기이지만 자발적으로 봉사에 참여해준 주택건설인들에게 감사드린다. 앞으로도 지역사회를 위한 나눔과 봉사에 꾸준히 동참해 주길 바란다”고 밝혔다.

대한주택건설협회 부산광역시회가 기부한 총 5000장의 사랑의 연탄은 (사)사랑의연탄나눔운동을 통해 부산지역 저소득층 가구에 전달될 예정이다.