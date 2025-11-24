남미 뷰티 수입 시장서 한국 17위→13위 상승

[헤럴드경제=신현주 기자] ‘K-뷰티’ 신시장으로 부상 중인 남미에 주목해야 한다는 주장이 제기됐다.

한국무역협회 국제무역통상연구원이 24일 발표한 ‘남미 뷰티 수입시장 분석 및 현지 진출 확대 방안’ 보고서에 따르면 지난해 남미의 뷰티 수입은 41억3000만달러다. 2021년 이후 연평균 4.7%가량 꾸준히 증가하고 있다.

품목별로는 화장품이 전체의 34.9%로 가장 큰 비중을 차지했다. 향수(23.1%), 헤어케어 제품(19.4%) 등 순이었다. 한국의 뷰티 제품 남미 수출액은 2020년 1530만달러에서 지난해 7020만 달러로 최근 4년 사이 4배 이상 증가했다. 한국의 남미 뷰티 수출 품목은 화장품이 전체의 90% 이상을 차지했으며 샴푸·린스 등 헤어케어 제품이 6.5%로 뒤를 이었다.

남미 뷰티 수입 시장에서 한국의 순위 역시 17위에서 13위로 상승했다. 수입시장 점유율도 같은 기간 0.7%에서 1.6%로 확대됐다.

국가별로는 브라질(45.0%), 칠레(23.2%), 콜롬비아(9.4%), 페루(8.0%) 등 순이었다.

보고서는 K-뷰티 브랜드가 남미 진출을 고려할 때 대상으로 현지 소비자 특성을 고려한 품목별 맞춤 전략이 필요하다고 진단했다. 화장품은 성능 중심보다 친환경성·지속가능성을 강조하는 가치 중심 전략을 강화하는 것이 효과적일 것으로 봤다. 헤어케어 및 치약 제품은 브랜드 인지도를 높이기 위한 숏폼 마케팅을 제언했다. 향수는 커피·코코넛 등 이색 원료를 활용한 틈새시장 공략이 필요한 것으로 나타났다.

임윤호 연구원은 “남미는 외국 제품에 대한 수요가 빠르게 확대되고 한류 소비재 인기도 상승하고 있다”며 “제품 특성과 현지 소비 트렌드를 결합한 맞춤형 전략을 통해 K-뷰티가 글로벌 시장에서 또 하나의 성장축을 확보할 수 있을 것”이라고 말했다.