[헤럴드경제=문영규 기자] 이재명 대통령이 남아프리카공화국 현지 동포들과 만남을 갖고 “본국 걱정을 하지 않도록 노력하겠다”고 밝혔다.

주요 20개국(G20) 정상회의 참석차 남아프리카공화국을 방문 중인 이재명 대통령은 23일(현지시간) 오후 요하네스버그 샌튼 컨벤션센터에서 열린 재외동포 초청 오찬 자리에서 “국민으로서 ‘본국이 잘되나’, ‘뭐 하고 있나’, ‘또 계엄을 하는 게 아닌가’, ‘경제가 망가지거나 창피한 일이 있지 않을까’ 걱정을 하시기도 할 것”이라며 “더는 본국 걱정을 하지 않도록, 자부심을 가질 수 있게 노력하겠다”고 말했다.

부인 김혜경 여사와 함께 참석한 이날 오찬엔 동포 70여 명이 함께했다.

이 대통령은 참정권이 제한되지 않도록 재외국민 전자투표 시행에 대한 의지를 내비치기도 했다.

이 대통령은 “남아공 교민이 약 4000명 된다는데 대한민국 주인으로서 책임과 역할을 다할 기회를 정부가 제대로 마련하지 못한 것은 정말 문제”라며 “한인회 구성과 활동을 정부가 지원하는 등 재외국민이 소외되지 않도록 해야 한다”고 말했다.

그는 “사실 전자투표를 해도 별 문제가 없다. 정당 대표를 뽑을 때도 전자투표를 한다”며 “안전성의 문제도 대부분 해결된 것 같다”고 봤다.

그러면서 “앞으로는 재외국민 여러분께서 투표할 데가 없어서 등록하고 투표하느라 1박 2일, 3박 4일씩 가는 일이 생기지 않게 노력하겠다”고 약속했다.

이같은 발언에 참석자들은 박수를 치기도 했다.

이 대통령은 대선 공약으로 전자투표와 유사한 방식인 우편 투표제 등을 활용해 재외국민의 참정권을 향상시키겠다고 밝힌 바 있다.