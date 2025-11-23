한국리서치 2025 정기 여론조사, 구정 만족도 92.9%…‘매우 잘한다’는 10년 전 대비 6배 급증 성동구민 열 명 중 아홉 명 ‘자부심 있다’, 일곱 명은 “행정이면 해결된다” 답해

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국내 대표 여론조사기관인 한국리서치는 최근 성동구에서 실시한 ‘2025 성동구 구정 정기여론조사’ 결과와 관련해 “그동안 수행한 여론조사에서 이처럼 높은 긍정평가가 나온 사례는 매우 드물다”고 밝혔다.

1978년 창립된 한국리서치는 방송 3사 출구조사를 수행해 온 공신력 있는 조사기관으로, 이번 조사 결과가 특히 주목되고 있다.

서울 성동구(구청장 정원오)가 올해 실시한 ‘2025 구정 정기 여론조사’ 결과를 발표했다. 이번 조사에서 성동구는 구정 운영 전반에 대한 평가에서 압도적으로 긍정적인 반응을 얻었다. 성동구민 92.9%는 “성동구가 일을 잘하고 있다”고 응답, 특히 ‘매우 잘한다’는 응답은 절반에 가까운 48.6%에 달하는 것으로 나타났다. 불과 10년 전인 2015년 ‘매우 잘한다’라는 응답이 8.8%에 그쳤던 것과 비교하면 6배 가까이 증가한 수치다.

이 가운데 구민들이 대표적인 성과로 꼽은 정책에는 ▲ 스마트쉼터·횡단보도 설치 ▲ 삼표레미콘 공장 철거 ▲ 문자 민원 등 신속하고 편리한 민원서비스 ▲ 성공버스 운행 ▲ 중랑천·한강변 꽃길, 체육시설 조성 ▲ 성수동 명소화 및 지역 경제 활성화를 이끈 도시재생 등이 포함됐다. 단순한 개발을 넘어 생활 속에서 체감되는 변화를 주도했다는 평가다.

성동구의 생활환경 만족도도 크게 높아진 것으로 나타났다. 서울시 내 다른 자치구와 비교했을 때 성동구의 생활환경에 만족한다는 응답이 전체 응답자 가운데 79.6%를 차지했다. 구정 전반에 대한 평가와 마찬가지로 10년 전인 2015년과 비교했을 때, ‘매우 만족한다’는 응답이 2015년 5.8%에서 올해 36.4%로 6배 이상 뛰어오른 점도 눈길을 끈다.

성동구의 구정운영과 생활환경에 대한 만족감이 지역 공동체에 대한 애정과 자긍심으로 드러난다는 점도 다시 한번 확인됐다. “성동구민으로서 자부심을 느낀다”는 질문에 대해 긍정적으로 답한 응답자는 성동구민 열 명 중 아홉 명(88.7%)에 이르는 것으로 나타났으며, 최근 3년 평균 또한 89.7%로 매우 높은 수준을 유지하는 것으로 조사됐다. 이는 성동구에 대한 신뢰가 단순 만족을 넘어 공동체적 정체성으로까지 확장되고 있음을 보여주는 것으로 풀이된다.

나아가 이 같은 경험이 행정에 대한 ‘효능감’으로 이어지고 있다는 점도 눈에 띈다. “생활 속 불편이 생겼을 때 성동구청에 이야기하면 해결할 수 있다”는 질문에 71.3%가 ‘그렇다’고 답했다.

정원오 성동구청장은 이번 조사 결과에 대해 “오랜 시간 성동구의 변화를 위해 묵묵히 헌신한 직원들, 그리고 성동구를 믿고 함께 힘을 모아 주신 구민 한 분 한 분 덕분에 가능했던 결과”라며 “마지막까지 변함없이 보내주시는 구민 여러분의 지지와 성원에 감사드린다”고 밝혔다. 이어 정 구청장은 “마지막까지 구민 여러분께서 성동에 산다는 자부심, 그리고 성동구의 행정이 ‘쓸 만 하다’는 효능감을 느끼실 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 덧붙였다.

이번 조사는 성동구가 한국리서치에 의뢰해 지난달 21일부터 24일까지 4일간 성동구 거주 만 18세 이상 성인남녀 1500명을 대상으로 실시됐다. SKT가 제공한 휴대전화 가상번호를 무작위 추출해 100% 무선전화 면접 방식으로 진행, 표본오차는 95%, 신뢰수준에서 ±2.5%p다. 조사 결과는 행정안전부 주민등록인구통계에 따른 지역·성별·연령별 가중치를 부여해 분석했다.