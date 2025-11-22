22일 0시 기준 누적 관객 563만8737명 日 최초 글로벌 박스오피스 1000억엔 돌파

[헤럴드경제=손미정 기자] ‘극장판 귀별의 칼날: 무한성편’이 올해 국내 개봉작 중 최고 흥행작에 이름을 올렸다.

영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’(이하 무한성편)은 22일 0시 기준 누적 관객수 563만8737명을 기록하며, 올해 개봉작 흥행 1위를 지켜온 ‘좀비딸’(563만7455명)을 제쳤다.

앞서 ‘아바타’(2010)와 ‘트랜스포머3’(2011), ‘스파이더맨: 노 웨이 홈’(2021) 등 외화가 당해 최고 흥행작에 오른 바 있으나, 애니메이션이 흥행 1위에 오른 것은 이번이 처음이다.

특히 이번 ‘무한성편’의 흥행은 높은 특별관 관람 비율과 N차 관람 행렬 등으로도 주목을 받고 있다.

4DX, IMAX, 돌비시네마 등 ‘무한성편’의 특별관 관람 비율은 약 19%(106만명)에 달한다. 5명 중 한 명 꼴로 특별관을 통해 영화를 관람했다는 뜻이다.

그 결과 ‘무한성편’은 4DX 글로벌 박스오피스 9230만달러를 돌파하며 4DX 상영작 중 최고 흥행작에 등극하기도 했다. 4DX로 상영된 일본 애니메이션 가운데 글로벌 역대 최고 기록이다.

N차 관람 열풍도 흥행세를 견인했다. 영화는 주차별로 진행되는 현장 증정 이벤트와 굿즈 상영회, 응원 상영회 등 다양한 이벤트들에 힘입어 14주차 장기 상영에도 높은 좌석판매율을 유지 중이다.

한편, 일본에서는 지난 16일까지 누적 관객 수 2604만명, 흥행 수입 379억엔을 기록하며 ‘극장판 귀멸의 칼날: 무한열차편’과 28억엔 차이로 나란히 1,2위를 기록 중이다. 지난 14일 개봉한 중국에서는 첫날 1억위엔 흥행 수익을 돌파, 3일간 3억위엔(614억엔)을 달성했다. 전 세계 박스오피스에서는 1063억 엔의 수익을 기록하며 일본 영화 역사상 처음으로 전 세계 박스오피스 1000억엔을 돌파한 영화에 이름을 올렸다.

‘극장판 귀멸의 칼날: 무한성편’은 혈귀의 본거지 무한성에서 펼쳐지는 ‘귀살대’와 최정예 혈귀들의 최종결전을 그린 영화다. 총 3장으로 이뤄진 ‘귀멸의 칼날’ 시리즈 최종장 중 1장으로, 상현 아카자와 토미오카 기유, 카마도 탄지로의 혈투까지를 담았다.