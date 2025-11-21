에너지 취약계층 지원, 어르신 돌봄 등 지역밀착 사회공헌 활동 나서 “기업의 사회적 책임 다할 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 종합물류기업 LX판토스는 21일 서울 각지에서 ‘V-day(봉사의 날) 2025’ 행사를 진행했다고 21일 밝혔다.

V-day는 LX판토스가 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 기획한 장기 프로젝트 행사로, 매년 11월 개최된다. 일회성 활동에 그치지 않고 나눔과 봉사의 문화를 정례화·체계화해 사회에 실질적 도움을 주자는 취지다.

임직원들은 다양한 V-day 사회공헌 프로그램 중 본인이 원하는 활동을 선택해 자발적으로 참여할 수 있다. 올해 V-day는 사랑의 연탄 나르기, 어르신 겨울나기 동행, 광화문·청계천 플로깅, 헌혈 등 총 4가지의 지역밀착형 프로그램으로 구성됐다.

사랑의 연탄 나르기 활동에는 약 70명의 임직원이 참여해 홍제동 개미마을 주민들에게 총 2만5000장의 연탄을 기부하고 직접 전달했다. 어르신 겨울나기 동행 활동에는 약 40명의 임직원이 참여, 종로구에 홀로 거주하는 어르신들과 함께 광장시장에서 장을 보고 온누리상품권을 전달하며 어르신들의 겨울나기를 도왔다.

플로깅에는 60여 명의 임직원이 참여해 광화문과 청계천 일대에서 환경정화 활동을 실시하여 환경 개선에 힘을 보탰다. 또 별도로 진행된 헌혈 행사에서는 20여 명의 임직원이 생명나눔에 동참했다.

LX판토스 관계자는 “임직원들의 적극적 참여와 전사적인 ESG 실천 노력 덕분에 이웃사랑을 실천하는 사회공헌 활동이 LX판토스의 문화로 자리잡고 있다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가며 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편, LX판토스는 오랜 기간 어르신 복지시설을 후원하고 봉사활동을 실천하는 등 지역사회에 공헌해온 노력을 인정받아 지난달 정문헌 종로구청장으로부터 ‘지역사회공헌 종로구청장상’을 수상했다.

아울러 지역사회공헌 우수 기업을 발굴하는 보건복지부 주관‘지역사회공헌 인정제’에서 최근 2년 연속 A+ 등급을 획득했다.