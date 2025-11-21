- 반도체 분야 오픈이노베이션 ‘ConTech Meet-Up Day’ 시상식 개최 - ㈜세프라텍 등 6개 기업 시상…연구소기업 설립·공동R&D 사업화 지원

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단은 21일 서울 워커힐 호텔에서 SK에코플랜트와 공동으로 ‘제6회 ConTech Meet-Up Day’ 시상식을 열고 반도체 분야 유망 기술기업 6곳을 선정·시상했다고 밝혔다.

‘ConTech Meet-Up Day」’ 공공과 민간이 협력해 기술을 발굴하고 사업화로 연계하는 오픈이노베이션 프로그램으로, 특구재단과 SK에코플랜트가 2020년부터 공동으로 운영해왔다.

친환경 분야로 추진되었던 그간 프로그램과는 달리 올해는 반도체 기술개발 및 산업 생태계 조성을 위해 분야를 반도체 산업으로 집중하여 추진됐으며, 한국무역협회, 충남중소벤처기업청 등 16개 기관이 협력기관으로 참여했다.

이번 프로그램에는 반도체 공정, 용수, 부산물 처리, 로봇, 인공지능, 연료전지 등 반도체 분야 기술기업 총 120개 기업이 지원했으며, 서류 및 발표심사를 거쳐 기술성, 사업성, 공동개발 가능성이 우수한 6개 기업이 최종 선정됐다.

수상 기업은 ▷㈜세프라텍 ▷㈜H&W ▷㈜카본밸류 ▷고레로보틱스㈜ ▷㈜투피트 ▷㈜미스릴 등 총 6곳이다.

특구재단 이사장상을 수상한 ㈜세프라텍은 반도체 초순수 공정에 적용되는 탈기막 제조 기술을 보유하고 있으며, 특구 공공기술 매칭을 통해 연구소기업 설립과 공동 기술개발이 추진될 예정이다. 이외 수상기업들도 SK에코플랜트 및 공공연구기관과 연계해 공동 R&D 및 사업화를 지원받게 된다.

한편 상반기 프로그램을 통해 선정된 ㈜엔하이텍은 특구재단의 실증기획 프로그램을 통해 시드 투자 4억 원을 유치했고, 현재 SK 계열사와 기술 실증을 진행 중이다.

이번 프로그램에 선정된 기업은 공공기술 매칭을 통해 SK에코플랜트 등 반도체 분야 대·중견기업, 공공연구기관과 공동 기술개발 및 사업화를 지원하고, 정부 자금 및 외부 투자금 유치 지원을 통해 반도체 기술 분야를 혁신할 유망기업으로 지속 육성할 계획이다.

정희권 특구재단 이사장은 “이번 프로그램은 기술력 있는 기업이 산업 현장과 연결될 수 있도록 지원하는 의미 있는 협력 모델”이라며 “특구재단은 공공기술과 민간 수요를 연결하는 플랫폼으로서, 반도체 분야 유망 딥테크 기업들이 경쟁력을 확보 할 수 있도록 전방위적으로 지원하겠다”고 밝혔다.