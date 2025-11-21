백악관 “우크라戰종전안 우크라에도 설명” 젤렌스키 “미국과 전쟁 종식 위한 세부 사항 마련할 것” 종전안에 우크라군 축소, 영토 반환 등 포함 EU, 미·러 새 종전안 우려…“우크라·유럽 관여해야”

[헤럴드경제=김영철 기자] 젤렌스키 우크라이나 대통령은 20일(현지시간) 도널드 트럼프 미 행정부가 러시아 측과 논의해온 우크라이나 전쟁 종식을 위한 구상에 대해 트럼프 대통령과 논의할 계획이라는 의사를 밝혔다. 트럼프 행정부가 구상한 종전안에 대한 젤렌스키 대통령의 긍정적인 화답에도 종전안이 사실상 우크라이나에게 항복을 요구하는 수준에 가깝다는 비판이 일각에서 제기되고 있다.

우크라이나 대통령실은 이날 텔레그램 메시지에서 “우크라이나 대통령은 미국 측으로부터 공식적으로 계획안 초안을 접수했다”며 “이는 외교적 노력을 재개하는 데 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 젤렌스키 대통령은 이날 미국 댄 드리스컬 육군장관과 만났다. 이 자리에서 미국 측 평화 구상안을 전달받은 것으로 보인다.

대통령실은 “우크라이나 대통령은 우리 국민에게 중요한 기본 원칙을 제시했다”며 “오늘 회의에서 전쟁을 품위 있게 종결할 수 있도록 계획안의 각 조항을 함께 검토해나가기로 합의했다”고 밝혔다.

그러면서 “우크라이나 대통령은 가까운 시일 내에 트럼프 대통령과 현재의 외교적 가능성과 평화를 위해 필요한 핵심 요소들을 논의할 예정”이라고 덧붙였다.

우크라이나 대통령실은 미국의 계획안 초안 내용을 구체적으로 언급하진 않았다.

젤렌스키 대통령도 이날 저녁 텔레그램 성명에서 “드리스컬 장관과 회동에서 진정한 평화달성 방안, 작업 단계와 대화 형식, 외교적 추진력 강화 방안을 논의했다”며 “우크라이나와 미국 양측은 전쟁 종식을 위한 계획의 세부 사항을 마련할 것”이라고 밝혔다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 이날 브리핑에서 러시아 측과 논의해온 우크라이나 전쟁 종식을 위한 구상을 또 다른 전쟁 당사자인 우크라이나 측과도 논의 중이라면서 “해당 구상이 진행 중이고 유동적이어서 세부 사항을 논쟁할 수 없지만, 대통령은 이 계획을 지지한다. 러시아, 우크라이나 양측 모두에 좋은 계획이며 양측이 수용할 수 있다고 믿는다”고 강조했다.

“우크라군 축소에 영토 반환까지…사실상 항복 요구”

하지만 미국이 제안한 종전안에는 러시아의 요구 조건들이 그대로 담겨 있어 ‘사실상 항복에 가깝다’는 평가가 나온다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT) 보도에 따르면 우크라이나는 자국군 통제 아래에 있는 영토까지 포함해 돈바스 나머지 부분까지 양보하고, 우크라이나 군대를 40만명으로 축소해야 한다.

우크라이나가 핵심 무기류를 포기하고 미국의 군사 지원을 줄여야 한다는 내용도 담겼다. 향후 우크라이나가 러시아의 추가 침공에 취약해질 가능성이 있는 부분이다. 또 러시아어를 우크라이나의 공식 언어로 인정하고 러시아 정교회의 우크라이나 지부에 공식 지위를 부여하도록 요구했다. 이는 크렘린궁의 오랜 정치적 목표를 반영한 것으로 보인다.

영국 이코노미스트도 “이런 요구는 터무니없다는 게 대체적 평가”라며 “대부분의 우크라이나인들에게는 협상의 출발선으로도 받아들일 수 없는 조건”이라고 평가했다.

그러면서 “애초에 이런 계획을 만든 의도가 최근 최측근의 에너지 기업 부패 스캔들로 취약한 순간에 있는 젤렌스키 대통령을 곤란하게 만드려는 것일 수도 있다”며 “우크라이나 대통령실 주변 인사들은, 이번 부패 스캔들을 계기로 미국 내 일부 세력이 우크라이나에 무리한 양보를 강요하려 한다는 신호일 수 있다고 우려한다”고 전했다.

유럽연합(EU)도 미국과 러시아가 꺼내든 새로운 종전안을 두고 우려를 표명했다. 로이터통신은 우크라이나에게 영토 반환과 일부분의 무장해제를 요구한 것이 사실상 ‘항복’에 가깝다고 본 조건들이라고 소식통을 통해 전했다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 이날 브뤼셀에서 열리는 EU 외교장관 회의를 앞두고 기자들에게 “어떤 (종전)계획이든 작동하려면 우크라이나와 유럽이 관여해야 한다”며 불편한 기색을 내비쳤다.

그는 “이 전쟁에는 한쪽은 침략자, 다른 한쪽에는 피해자가 있다는 것을 이해해야만 한다”며 “그런데 우리는 러시아 측에서 양보했다는 이야기를 듣지 못했다”고 비판했다.

장 노엘 바로 프랑스 외무장관은 “우크라이나에서의 평화는 우크라이나의 ‘항복’을 의미해서는 안 된다”며 “우크라이나에서 정의롭고 지속적인 평화를 달성하기 위해서는 협의가 필요하며 이는 영토와 안보 문제에 대한 질서 있는 논의를 가능하게 하는 접촉선에서의 휴전으로 시작돼야 한다”고 지적했다.

한편 러시아 크렘린궁의 드미트리 페스코프 대변인은 전날 “알려드릴 만한 새로운 진전은 없다”고 했다. 마리야 자하로바 외무부 대변인도 “미국 측에서 제안했다면 양국 간 기존 외교 채널을 통해 전달됐을 것”이라며 ‘이 정도 수준’의 합의안을 받은 바 없다고 밝혔다.