[헤럴드경제=함영훈 기자] 10년 열애 김우빈과 결혼식을 예고한 배우 신민아가 루이 비통의 파인 주얼리와 함께 ‘하퍼스 바자’ 12월호 커버를 장식했다. 결혼식 예행연습을 하듯 우아한 자태를 뽐냈다.

공개된 화보에서 신민아는 르 다미에 드 루이 비통 파인 주얼리와 완벽한 조화를 이루며 세련된 분위기를 선보였다. 러블리한 미소부터 우아한 카리스마까지 다채로운 매력을 보여주며, 클래식한 아름다움과 모던한 감각이 조화를 이루는 독보적인 아우라를 발산했다. 특히, 다양한 종류의 링과 브레이슬릿을 레이어링하여 차분하면서도 고급스러운 모습을 보였다.

화보 속 신민아가 착용한 ‘르 다미에 드 루이 비통’ 컬렉션은 메종의 역사적인 다미에 패턴에서 영감을 받은 파인 주얼리 컬렉션으로 기존에 있던 옐로 골드와 화이트 골드에 핑크 골드까지 더해져 한층 더 고귀한 아름다움을 보여준다.

링, 브레이슬릿, 펜던트, 이어링, 그리고 새로운 네크리스 디자인까지 라인업을 확장하였으며, 감각적이면서 흐르듯 유연한 촉감으로 피부에 자연스럽게 밀착되는 착용감을 선사한다.