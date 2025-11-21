[헤럴드경제(고령)=김병진 기자]경북 고령군은 지난 17일부터 18일까지 행정안전부 주관으로 개최된 ‘2025년 지방세 발전 포럼’ 연구과제 발표대회에 경북도 대표로 참가해 ‘우수상’을 수상했다.

이번 포럼은 지방세 분야에 우수한 연구과제 공유를 통한 지방 세정 발전을 도모하는 지방세 관련 최대 규모의 행사로 고령군은 ‘누구나 한눈에 쏙쏙 알기 쉬운 기계장비 구조변경 취득세 신고 메뉴얼’이라는 주제로 군청 재무과 김현수 주무관이 발표했다.

이 주제는 기계장비 구조변경 후 취득세 신고가 누락 되는 사례가 반복적으로 발생하고 명확한 과세기준이 부재하여 실무 적용에 어려움이 있었던 문제를 해결하기 위해 추진됐다.

발표에서는 과세기준의 정립, 운영 방안, 실제 적용 사례와 세수증대 효과를 제시해 높은 평가를 받았다.

박경우 고령군 재무과장은 “지방세 담당 공무원들의 적극적인 업무 연찬으로 이 같은 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 세무공무원들의 역량 강화를 위해 힘쓰고 군민들에게 신뢰받는 세무 행정을 구현하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.