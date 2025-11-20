[헤럴드경제=장연주 기자] 중국에서 복권에 당첨된 한 남성이 소셜미디어(SNS) 단체 채팅방에 복권 사진을 올려 자랑했다가 친구가 당첨금을 가로채는 일이 벌어졌다.

18일(현지시각) 싱가포르 매체 머스트쉐어뉴스 등에 따르면, 중국 내몽골 후허하오터에 사는 남성 A 씨는 지난 11일 복권에 당첨됐다.

그러자 A씨는 당첨 사실을 위챗(중국의 모바일 메신저) 단체 채팅방에 복권 사진을 공유해 친구들에 자랑했다.

그런데 다음 날 당첨금을 수령하기 위해 복권 매장을 찾은 A 씨는 “이미 다른 사람이 받아갔다”는 사실을 확인했다. 그는 즉시 경찰에 신고했다.

경찰 조사결과, 단체 채팅방에서 A씨의 복권 사진을 본 조모 씨가 이를 저장해 평소 친분이 있던 복권 판매점 직원에게 보내며 “출장중이라 직접 가지 못한다”고 둘러대고 온라인 송금을 요청한 것으로 드러났다.

직원은 조씨가 단골 고객인데다 당첨금 규모도 크지 않아 의심 없이 송금을 진행한 것으로 전해졌다.

하지만 경찰 수사가 시작되자 조 씨는 당첨금을 A씨에게 돌려줬고, 두 사람은 경찰 중재로 합의했다.