아이폰17, 지난달 출시 후 지속 판매 증가 TSMC, 3나노 공정 제품 생산 라인 확대

[헤럴드경제=도현정 기자]세계 최대의 파운드리(반도체 수탁생산) 기업인 대만 TSMC가 애플의 아이폰17 시리즈의 판매 호조에 힙입어 3나노(㎚·1㎚=10억분의 1m) 공정 제품 생산 라인을 확대하기로 했다.

자유시보 등 대만언론은 20일 지난 9월 출시된 애플 아이폰17 시리즈 판매가 늘면서 애플이 최근 TSMC에 3나노급(N3P) 공정 칩 1만개를 추가 주문했다고 보도했다.

자유시보에 따르면 아이폰17 출시 이후 지난달 중국 시장에서 아이폰 판매량이 전년 같은 기간에 비해 37%나 늘었다. 이에 애플은 최근 TSMC에 3나노 칩을 추가 주문하면서 향후 수요 증가에 대비하고 있다고 전해졌다.

보도에 따르면 TSMC의 기존 3나노 공정 가동률은 100%를 넘어섰다. TSMC는 올해 말 남부과학단지의 18A팹(반도체 생산공장)이 확충되도 공급이 부족하고, 북부 신주과학단지 연구개발(R&D) 생산라인까지 3나노 공정 생산에 투입해야 할 상황이라 보고 있다.

TSMC는 ‘인공지능(AI) 거품론’에도 2나노, 3나노, 첨단 패키징 등 생산 시설 확충에 나서고 있다. TSMC는 자이현 타이바오 지역에 건설 중인 첨단 패키징 7공장(AP7), 지난해 인수한 대만 폭스콘 그룹 산하 패널 업체 이노룩스의 공장을 개조한 AP8, 가오슝 난쯔 과학단지의 22 팹의 제2공장(P2) 등에서 내년부터 시험 생산을 시작할 예정이다.

수요가 증가하고 반도체 공급난이 확산되면서, 가격도 오를 전망이다. 대만언론들은 TSMC가 내년부터 5나노 이하 첨단 공정 제품 가격을 평균 6∼10% 인상할 예정이라 전했다.