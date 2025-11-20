경영기준 미준수 업체 38곳으로 늘어 “경영개선계획 징구 등 관리·감독 노력”

[헤럴드경제=김은희 기자] 올해 상반기 전자금융업 매출이 지난해보다 10% 늘고 업체 수도 20곳 이상 늘어나는 성장세를 이어갔다. 모바일 간편결제 등 전자지급거래가 급속도로 확산한 영향으로 풀이된다

20일 금융감독원에 따르면 1~6월 전자금융업 매출은 5조5000억원으로 지난해 같은 기간(5조원)보다 10.0% 증가했다.

업종별로는 전자지급결제대행업(PG) 매출이 4조1000억원로 대부분을 차지했고 선불전자지급수단 발행업이 1조1000억원이었다.

매출액에서 매출원가를 차감한 매출총이익은 1조7000억원으로 작년 상반기보다 6.2% 증가했다.

6월 말 기준 전자금융업 등록 회사 수는 233개로 지난해 12월 말(207개)보다 26개 늘었다.

업종별로는 PG사가 179개로 가장 많았으며 ▷선불전자지급수단 발행업 111개 ▷직불전자지급수단 발행업 24개 ▷결제대금예치업(Escrow) 46개 ▷전자고지결제업(EBPP) 17개 등의 순이었다.

PG·선불 잔액 규모도 증가했다. 6월 말 금융회사 등을 제외한 등록 전금업자 214곳 기준 PG·선불 잔액은 15조원으로 작년 말(14조4000억원)보다 4.2% 증가했다.

다만 경영지도기준을 미준수한 업체 수도 크게 늘어난 것으로 파악됐다. 6월 말 경영지도기준 미준수 회사는 38곳으로 지난해 말(28곳) 대비 10곳 늘었다. 상반기에 추가된 신규 미준수사 중 6곳은 등록 1년 미만 전금업자였다.

금감원은 “전자금융업 경쟁 심화, 소규모 신규 등록 회사의 재무 건전성 악화 등으로 경영지도기준 미준수 업체가 크게 늘었다”고 설명했다.

다만 미준수사의 평균 매출이 21억원으로 전체 평균(257억원)에 10분의 1 수준일 정도로 시장 대비 비중은 작은 편이라고 했다. PG·선불잔액도 각각 전체 시장의 0.5%, 8.2% 수준이다.

금감원 관계자는 “미준수사의 PG·선불 잔액이 미미한 수준이고 선불충전금은 별도 관리되고 있어 이용자 피해 가능성이 작다”면서도 “경영개선계획 징구 등 관리·감독 노력을 지속하겠다”고 전했다.

내년 1월부터는 선불업자와 상위 PG사가 거래 대상인 하위 PG사의 경영지도기준 준수 및 정산자금 관리 현황 등을 결제 리스크 평가에 반영하도록 하는 ‘전자금융업자 결제 리스크 관리 가이드라인’이 시행된다.