19일에 구의2동 새밭교회 강당에서 주민설명회, 300여 명 참석 재개발 사업의 개념, 신속통합기획 추진절차와 내용 설명하는 자리 아차산역 일대 지구단위계획 연계, 생활인프라 및 주거환경 개선 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 19일 구의2동 새밭교회 강당에서 구의동 46번지 일대 재개발사업, 신속통합기획 주민설명회를 개최했다.

신속통합기획은 정비사업 활성화를 위해 공공에서 정비계획 지침을 제시하고 신속한 사업추진을 지원하는 제도다. 사업절차를 간소화해 서울시와 자치구, 주민이 힘을 합쳐 정비사업을 진행해 나간다.

대상지는 구의2동 46번지 일대로 10만8506㎡ 면적에 단독주택, 공동주택 등이 혼재해 있어 재개발을 통해 정비가 필요한 지역이다. 도시계획은 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역(7층 이하), 제3종일반주거지역이 섞여 있다. 450필지에 토지등 소유자는 약 1400명이다.

설명회는 지난해 12월 구의2동 주민센터에서 열린 주민설명회에 이어 두 번째다. 9월에는 신속통합기획 후보지 신청을 위한 동의서 번호 부여 절차까지 마쳤다. 사업지 개발 방법과 절차에 대해 설명하고 연말에 신속통합기획 후보지로 선정될 수 있도록 주민들의 적극적인 사업 참여를 독려했다.

이날 행사장은 주민들로 가득 찼다. 오후 3시부터 1시간 동안 300여 명의 주민들이 참석한 가운데 진행됐다. 유니빌산업개발 최선웅 대표의 재개발사업과 신속통합기획에 대한 설명 후 주민들과 질의응답이 이어졌다.

김경호 광진구청장은 “구의동 46번지 일대 재개발사업에 관심을 가지고 참석해 주신 주민 여러분과 관계자 여러분에게 감사드린다. 재개발사업과 신속통합기획에 대한 정확한 정보를 전하고 이해를 돕는 자리다. 토지등소유자와 주민들의 궁금증과 불안감이 해소되길 바란다”고 말했다.

또 “앞으로도 주민설명회와 정비사업 아카데미 등 적극적인 행정지원으로 이번 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다. 많은 관심과 의견 주시길 바란다”고 밝혔다.

구는 자양4동 A구역 재개발, 중곡4동 신향빌라 재건축, 광장동 극동아파트 재건축, 자양3동 227-147번지 일대 재개발, 중곡1동 254-15번지 일대 재개발 사업 등 총 5곳에 신속통합기획 사업을 지원하고 있다.