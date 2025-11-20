“다이소? 이게 진짜 신세계” 외국인들 한국 오자마자 산다는 ‘이것’

[헤럴드경제=김보영 기자] 외국인 관광객 사이에서 한국 안경원이 새로운 필수 방문 코스로 떠오르고 있다. 다른 나라에 비해 월등히 빠른 제작 속도와 합리적 가격, 세련된 디자인이 인기 요인으로 꼽힌다. 17일 국내 인바운드 관광 리딩 플랫폼 크리에이트립에 따르면 올해 6월부터 10월까지 안경원 상품 거래액은 전년 동기 대비 약 1608% 급증했다. 상품 도입 후 1년도 되지 않아 거둔 성과다. 이 플랫폼을 통해 안경원 상품을 예약하는 고객의 국적은 아시아, 북미, 유럽 등 다양했다. 이 중 미국이 전체 예약의 약 49%로 가장 많았고, 그 다음으로 대만 26%, 독일 9% 순이었다. 외국인이 한국 안경원을 찾는 가장 큰 이유는 가격과 속도다. 해외에서는 시력 검사와 안경 제작까지 길게는 몇개월이 걸리지만, 한국에서는 당일 제작과 수령이 가능하다. 실제 여행객들의 만족도도 높다. 한 러시아 관광객은 “한국은 안경 가격이 말도 안 되게 저렴하다”며 “러시아에서는 안경테만 25만원이고 안