‘한·태 경제협력포럼 2025’ 행사장 입구 모습 방콕=박해묵 기자
한 여성 참석자가 연사의 강연 내용을 휴대폰으로 촬영하는 모습 방콕=박해묵 기자
한 참석자가 헤럴드미디어그룹의 영자신문 코리아헤럴드를 읽고 있는 모습 방콕=박해묵 기자
대한민국과 태국의 경제협력 확대에 마중물을 붓는 ‘한·태 경제협력포럼 2025’에 양국 정부 관계자와 기업인 등 500여명이 참여해 성황을 이뤘다. 참석자들은 양국의 첨단 산업과 스마트 인프라·디지털 전환 경험을 공유해 아시아의 새로운 성장축으로 함께 도약하자고 다짐했다.


mook@heraldcorp.com