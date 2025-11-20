서울시·성균관대 AI 전방위 협력

서울AI재단은 성균관대와 ‘서울의 AI 발전과 혁신을 위한 업무협약(MOU)’을 체결하고 서울시 AI 전환, 지역 혁신, 지·산·학(지자체·기업·대학) 상생, 인재양성 등 분야에서의 전방위적 협력에 나선다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 서울 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 목표를 공유하고 서울의 AI 발전과 인재양성, 혁신성장, 번영을 도모하기 위해 마련됐다. 양 기관은 서울형 AI 혁신 모델을 구축하고 공공과 학계가 함께하는 지속 가능한 협력 기반을 마련할 계획이다.

협력 분야는 ▷AI 행정혁신, 시민 AI 동행 등 서울시 AI 전환 사업 협력 ▷서울 RISE 사업의 핵심 전략과 연계된 지역 혁신 사업 협력 ▷서울 중심의 지·산·학 상생 기반 성장 협력 ▷AI 인재양성 사업 협력 등 4대 영역이다. 양 기관은 협약 내용을 바탕으로 4대 분야별 공동 사업을 발굴하고 전문성과 인프라를 공유하며 실질적 협력체계를 강화할 예정이다.

이번 협약을 통해 양 기관은 재단의 정책 지원 능력과 대학 교육 자원을 긴밀히 연결하여 공공서비스와 현장에서 활용 가능한 AI 역량을 갖춘 실무형 인재를 양성할 계획이다. 이를 통해 서울시 행정과 지역 혁신, 나아가 사회 전반의 AI 혁신을 선도하는 핵심 인재로 도약할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.

유지범 성균관대 총장은 “이번 협약을 통해 성균관대가 축적해 온 교육·연구 역량을 서울시의 AI 행정과 지역 혁신에 체계적으로 연결할 수 있는 기반이 마련됐다”며 “서울 RISE 사업의 성공적인 추진과 더불어 AI 인재를 양성하고 지·산·학이 함께 성장하는 협력 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.

김만기 서울AI재단 이사장은 “성균관대와 긴밀한 협력을 통해 AI 인재를 지속 배출하고 지역 중심의 AI 혁신 생태계를 조성하는 데 재단의 역량과 자원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 손인규 기자