‘할랄 인증’ 김스낵·누들 전략 제품 선정…“인접국가 공략”

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당은 지난 19일 두바이에서 열린 ‘한-UAE 비즈니스 라운드 테이블’ 행사와 연계해 UAE 기업 알카야트인베스트먼츠(AKI)와 제품 유통 등 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

AKI는 식품을 포함한 각종 소비재 등 여러 분야에서 사업하는 기업이다. UAE와 인근 중동 국가에 걸친 방대한 영업망을 바탕으로 200개가 넘는 글로벌·로컬 브랜드와 파트너십을 맺고 제품을 유통한다.

CJ제일제당은 AKI의 유통망을 통해 중동의 주요 유통채널로 판로를 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다. 제품 공동개발과 현지 생산시설 운영 등으로 협력을 확대할 계획이다.

중동의 가공식품 시장은 높은 인구 증가율과 구매력이 강한 소비층을 바탕으로 성장하고 있다. 비슷한 이슬람 문화권인 남아시아와 북아프리카를 연결하는 지점에 있어 K-푸드의 신시장으로 주목받고 있다.

특히 CJ제일제당이 핵심 국가로 삼은 UAE와 사우디는 중동의 경제 선도국으로 주변 지역에 미치는 영향이 크다. CJ제일제당은 현지 소비자 입맛을 공략할 전략 품목으로 할랄 인증을 받은 김스낵과 누들을 지목했다.

김스낵으로 쌓은 비비고의 현지 브랜드 인지도를 활용해 ‘비비고 볶음면’도 주요 제품으로 육성한다. ‘비비고 볶음면’은 태국과 말레이시아에 먼저 선보인 제품이다. 매운떡볶이·치즈떡볶이·김치·K-치킨·스모키K-치킨 등 한국적인 맛으로 인기를 얻고 있다.

CJ제일제당은 비비고 김스낵과 볶음면의 현지 주요 유통채널 입점을 확대하기 위해 유통망을 갖춘 현지 기업과 협업할 계획이다. 회사 관계자는 “현지 기업의 유통망을 활용해 전략 품목의 판매량을 늘리고 제품군을 확대해 카타르와 쿠웨이트 등 인접 국가로 진출할 것”이라고 전했다.