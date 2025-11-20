웹툰작가, 시니어모델, 노래강사, 대학생, 회사원 등 각양각색 주민 100명 참여 개인 SNS에 지역 명소·시설 방문 및 행사·축제 참여 후기, 구정 소식 등 게시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)는 구의 명소·행사·프로그램 등 각종 지역 정보와 소식을 알릴 ‘제2기 서대문 구정홍보단’이 이달 18일 ‘홍제폭포 복합문화센터’ 2층에서 발대식을 갖고 본격 활동에 나선다.

특히 이번 발대식은 이달 6일 개관한 ‘홍제폭포 복합문화센터’에서의 첫 공식 행사로서 그 의미를 더했다.

앞서 구는 지역에서 활동하거나 거주하는 이들을 대상으로 지난 9월 홍보단 참여 희망자를 모집했으며 연임 신청자와 신규 신청자 총 195명 가운데 지역에 대한 애정, 홍보에 대한 열의, SNS 활동 여부 등을 심사해 지난달 100명을 선발했다.

‘제2기 서대문 구정홍보단’은 웹툰작가, 시니어모델, 노래강사, 영어강사, 대학교수, 대학생, 회사원 등 각양각색의 주민들로 구성됐으며 위촉 기간은 2026년 10월까지 1년이다.

이들은 각종 지역 명소·시설 방문 후기, 행사·축제 참여 후기, 구정 소식 등을 개인 소셜미디어에 게시하거나 구 소식지 ‘서대문마당’에 기고한다.

또한 구가 마련할 현장투어와 소통워크숍 등을 통해 구정에 대한 이해도와 홍보 활동 전문성을 높인다.

구는 홍보단원에게 ▲자원봉사 마일리지 ▲각종 구 행사 참여 우대 ▲우수 활동자에 대한 구청장 표창 등의 인센티브를 제공할 예정이다.

이성헌 구청장은 위촉장을 수여한 뒤 인사말을 통해 “구정홍보단이 주민 생활환경 만족도가 높은 서대문의 다양한 멋과 매력을 널리 알리면 서대문 도시 브랜드 가치가 크게 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.