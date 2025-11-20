- 부천대장 신도시 SK하이닉스 연구단지 착공 본격화

- 대장홍대선·GTX-B 등 교통망 호재 갖춘 중앙하이츠 아르비채’에 실수요자 이목 집중

부천대장 신도시가 수도권 서부권의 핵심 개발축으로 빠르게 떠오르고 있다. 특히 SK하이닉스가 추진 중인 대규모 반도체 연구단지 조성사업이 본격화되면서 부천은 용인과 판교에 이어 ‘3대 AI 반도체 연구벨트’의 한 축을 담당할 것으로 기대된다.

SK하이닉스는 대장지구 인근 약 120만㎡ 부지에 연구동, 테스트베드, 스타트업 협력센터 등을 포함한 첨단 연구단지를 조성하고 있다. 완공 시 1만 명 이상 연구인력이 근무하는 R&D 허브로 자리잡을 전망이다. 이에 따라 부천대장여월오정 일대는 산업, 주거, 상업이 결합된 ‘서부권 AI 클러스터’로 변모 중이다.

특히 눈에 띄는 호재는 단연 교통망 확충이다. 2024년 착공에 들어가는 대장홍대선(서부광역철도)은 부천 대장지구에서 서울 홍대입구를 잇는 약 18km 구간으로, 개통 시 여의도와 마포 등 서울 도심까지 30분대 이동이 가능하다.

여기에 GTX-B 노선(송도~마석)이 부천운동장역을 경유하고, 서부권 광역급행철도와 GTX-D(계획)까지 더해지면 부천은 서부권 최대의 교통 허브로 재편된다. 원종역은 대장홍대선과 GTX-B, 인천2호선 연장선이 만나는 복합 환승 거점으로 개발되고 있으며, 부천운동장역은 7호선과 서부광역급행철도가 교차하는 더블환승 허브로 조성될 예정이다.

또한 부천시가 추진 중인 김포공항 S-BRT(급행버스) 노선이 현실화되면 부천공항서울 도심 간 광역 접근성이 크게 개선될 전망이다.

이러한 대규모 개발 흐름은 인접 지역인 여월지구에도 직접적인 영향을 미치고 있다. 여월동은 대장지구와 맞닿아 있으며 이미 생활 인프라가 갖춰져 있어 신도시 배후주거지로 주목받고 있다.

이 같은 지역 변화의 중심에는 ‘중앙하이츠 아르비채’가 있다. 부천시 여월동에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 13층, 102세대 규모로 조성된다.

대장홍대선과 GTX-B를 모두 이용할 수 있는 더블역세권 입지를 확보했으며, 부천운동장과 원종역을 중심으로 환승체계가 완비되면 서울 30분 생활권이 실현될 것으로 기대된다.

부천 여월동은 비규제지역으로 대출규제 및 전매제한이 완화돼 실수요층의 접근성이 높다. 최근 서울 규제지역이 확대되면서 상대적으로 자유로운 부천으로 수요가 이동하고 있으며, 오정·대장 일대 대규모 공급이 마무리된 상황에서 여월지구의 희소성이 부각되고 있다.

한 부동산 전문가는 “SK하이닉스 연구단지와 GTX-B, 대장홍대선 등 교통망이 동시에 추진되는 도시는 수도권에서도 드물다”며 “신도시 개발과 인근 주거지의 실수요 수요가 맞물리며 부천은 SK하이닉스 연구단지 조성과 광역교통망 확충, 그리고 여월동 등 배후 주거지의 입주가 맞물리며 서부권의 새로운 중심지로 자리매김할 전망이다”라고 설명했다.

한편, 중앙하이츠 아르비채는 11월 중 오픈 예정이며, 부천시 오정구 원종동 일대에 분양홍보관을 운영 중이다.