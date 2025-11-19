[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이이경의 사생활을 폭로했던 A씨가 AI 조작설에 대해 반박한 가운데, 이이경 측이 다시 입장을 전하며 법적대응 상황을 공유했다.

19일 이이경의 소속사 상영이엔티는 공식 입장문을 통해 “앞서 당사는 배우 이이경에 대한 게시물의 작성자에 대하여 협박 및 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 법적 대응을 진행했음을 알려드린 바 있다”며 “지난 3일, 사건을 인지하고 신속하게 고소장을 제출한 이후 고소인 진술 조사를 마쳤으나, 피고소인에 대한 신원을 확보하고 수사기관의 수사를 거쳐 사건이 종결되기까지 다소 시간이 걸리는 중”이라고 밝혔다.

이어 “법률대리인을 통해 진행 상황을 확인 중에 있으며 결과가 조속히 나올 수 있도록 최대한 협조하고 있음을 알려드린다”며 “작성자 및 유포자들의 악의적인 행위로 인해 배우와 소속사의 피해가 극심하였고, 해당 행위에 대하여 국내외를 불문하고 처벌을 받는 것으로 인지하고 있는 만큼 당사는 다소 시일이 걸리더라도 선처 없이 강경 대응을 이어갈 예정”이라고 전했다.

또한 소속사 측은 “공식 제보 메일은 상영이엔티 계정을 통해 검토 중이니 지속적인 악성 게시글 제보 부탁드린다”고 입장을 마무리했다.

지난달 19일 독일인 여성 A씨는 이이경과 나눴다는 카카오톡 대화, DM (다이렉트 메시지) 캡처 등을 공개하며 이이경의 사생활을 폭로했다. 해당 캡처에는 신체 부위를 찍어 보내라거나 가슴 사이즈를 묻는 등의 내용이 담겨 논란이 됐다.

이에 이이경 측은 해당 내용이 허위라며, 수개월 전에도 금전을 요구하는 협박성 시도가 있었다고 반박했다.

하지만 A씨는 “금전 요구는 없었다”고 반박, 이이경의 SNS 계정으로 메시지를 보내는 장면을 녹화한 영상까지 추가로 공개했지만 22일 돌연 AI로 조작한 사진이었다며 사과했다.

그렇게 사건은 일단락 되는 듯했지만 A씨는 19일 “사실 겁이 나서 모든 게 거짓말이라 했다. 혹시 고소를 당하거나 돈을 물어야 할까 봐”라며 “AI는 연예인 사진을 절대 만들 수 없고 나는 그런 방식으로 AI를 사용한 적이 없다. 내가 올린 증거는 모두 진짜”라고 입장을 번복해 다시 논란이 되고 있다.