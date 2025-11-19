[헤럴드경제=이명수 기자] 개그우먼 이경실이 고가 달걀 논란에 입을 열었다.

이경실은 “달걀은 무엇보다 ‘신선하고 싱싱해야 한다’는 생각에 품질 우선 순위라 여겼다. 이번 논쟁은 난각번호 4번 달걀 한판에 1만5000원으로 1~2번 달걀보다 가격이 높다는 것 때문에 시작된 논쟁”이라며 “일반적으로 4번 달걀 30구 1만5000원인은 비싼 것이 맞지만 우아란 품질은 시중에서 판매하는 어떠한 달걀보다 월등히 품질이 좋다. 가격에 걸맞는 가치를 갖추기 위해 노력·연구했다. ‘양질의 달걀을 만든다’는 자부심에 소비자 마음까지 헤아리지 못한 점 진심으로 사과드린다”고 19일 밝혔다.

“우아란 판매가격 기준은 난각번호가 아닌 HU(호우유니트)라는 품질 단위다. 우아란은 어떤 난각번호와 경쟁해도 좋을 만큼 높은 품질을 가진 달걀이다. 우아란 HU는 매주 측정하며 금일 기준 105.9HU로 시중에서 판매하는 1등급란 기준 72HU보다 무려 47% 신선, 품질 만큼은 최고라고 자부한다. 달걀 품질등급은 +1, 1, 2, 3등급으로 최종 판정한다. 난각에 표기된 1~4번은 사육환경이며 달걀 품질 등급과는 무관하다. 우아란이 높은 가격을 유지하는 이유는 사육환경이 아닌 원료와 사육방식 차이다.”

이경실은 “강황, 동충하초 등 고가 원료를 급여하고 있으며, 농장 위생·질병관리 등을 통해 달걀 품질과 신선도를 유지하기 위한 비용이 많이 투입되고 있다. 난각번호 4번만 보고 품질을 판단할 수 없다는 것”이라며 “우아란이 소비자에게 던진 메시지는 아주 명확하다. 산란부터 배송까지 소비자에게 도착해 달걀을 깨는 그 순간의 품질은 난각번호가 아니라 품질(신선도)이 가장 중요하기 때문”이라고 짚었다.

“품질을 강조하는 이유는 그런 높은 품질단위를 유지하는 것이 무척이나 어렵기 때문이다. 물론 닭 사육환경이 무엇보다 중요하지만 품질도 그만큼 중요하다. 이미 좋은 환경을 갖춘 1~2번 농장에 비해 산란농장 90%가 4번 농장이기에 4번 농장이 1~2번 농장 환경에 미치지 못하지만, 최고의 품질과 신선도를 유지하려면 좋은 원료와 관리가 필요하다. 소비자 기준은 사육환경(난각번호)이 곧 품질이고 우아란 기준은 원료, 신선도, 관리가 곧 품질이다. 누가 맞다의 문제가 아니라 사육환경과 달걀을 판단하는 기준이 다르기 때문에 발생한 문제라 생각한다.”

이경실은 “이번 일을 계기로 소비자가 난각번호로 ‘좋은계란’ ‘나쁜계란’으로 대부분 생각하고 있다는 걸 깨달았다. 1번 달걀이지만 실망할 때가 있고, 4번 달걀이지만 생각보다 좋은 경험했을 때가 있을 것”이라며 “1~2번 달걀만 좋은 것이고 4번이라서 무조건 저품질이 아니라 4번 사육환경이라도 품질 차이가 크게 날 수 있다는 걸 이번 논란으로 인해 소비자에게 그 의미가 제대로 설명됐으면 하는 바람이다. 우아란을 가족뿐아니라 친지, 지인들도 함께 먹는 요즘 품질 하나 만큼은 첫 마음 그대로 지켜내겠다”고 약속했다.

이경실 달걀 브랜드 우아란은 난각번호 4번이며, 아들은 배우 손보승이 대표를 맡고 있다. 보통 난각번호 1번은 온라인에서 30구 기준 1만5000원~2만원 수준인데, 이경실 달걀도 비슷한 가격에 판매해 갑론을박이 벌어졌다. 국내에서 유통하는 달걀에는 10자리 난각번호가 찍히는데, 마지막 한 자리는 사육환경을 뜻한다. 식품의약품안전처에 따르면 난각번호 1번은 방사 사육, 2번은 축사 내 방사, 3번은 개선된 케이지, 4번은 기존 케이지 등을 의미한다. 4번은 닭 1마리당 허용하는 공간이 면적 0.05㎡로 가장 좁으며, A4용지 한 장(0.062㎡)보다 작은 수준이다.