필리핀 SMR도입 등 에너지협력 강화

DL이앤씨는 박상신 DL이앤씨 대표 등 주요 경영진이 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 만나 에너지 및 인프라 사업 협력을 논의했다고 19일 밝혔다. 마르코스 대통령은 최근 경북 경주에서 열린 ‘아시아태평양경제협력체(APEC)’ 참석을 위해 한국을 방문했다. 부산에서 진행된 이번 면담에서는 필리핀 정부가 추진하는 에너지 및 인프라 사업에 대한 DL이앤씨와의 협력이 주요 의제로 다뤄졌다.

DL이앤씨는 앞서 필리핀 최대 전력회사 메랄코와 업무협약을 맺고, 필리핀 내 소형모듈원전(SMR) 도입을 위해 협력하기로 했다. 소형모듈원전은 대형 원전에 비해 크기를 100분의 1 수준으로 줄인 차세대 원전이다. 기존 원전처럼 대규모 부지가 필요하지 않고, 안정성이 높아 산업단지 등 전력 수요처 인근에 지을 수 있다. 최근 인공지능(AI) 시대를 맞아 전력 수요가 폭증하면서 이에 대응할 수 있는 무탄소 에너지원으로 주목받고 있다.

DL이앤씨와 필리핀의 인연은 1993년 필리핀석유공사의 가스 탈황 설비 공사를 수주하며 시작됐다. DL이앤씨는 필리핀에서 업계 최다 시공 실적(15건)을 보유하고 있다. 2015년엔 필리핀 정유회사 페트론이 발주한 페트론 리파이너리 마스터 플랜 2단계 정유공장을 준공했다. 국내 건설사가 지금까지 동남아시아에서 수주한 사업 중 최대 규모다. 서정은 기자