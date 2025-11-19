육아용품 전문 브랜드 꿈비가 선보인 ‘뭉침없이 조용한 분유쉐이커’가 출시 두 달 만에 국내 주요 쇼핑 플랫폼에서 관련 카테고리 랭킹 1위를 기록하며 뜨거운 반응을 이어가고 있다. 특히 3차 리오더 물량마저 완판을 앞두고 있어, 꿈비는 빠르게 4차 입고 준비에 착수했다고 밝혔다.

꿈비 ‘뭉침없이 조용한 분유쉐이커’는 분유를 거품·뭉침 없이 균일하게 섞어주는 기능을 통해 아기들의 배앓이(가스·복부 불편감)를 줄여주는 것이 가장 큰 특징이다. 입자가 균일하게 혼합돼 수유 스트레스가 줄어들어 부모들 사이에서 높은 만족도를 보이고 있다.

또한 은은한 수유등(LED 라이트) 기능을 탑재해 야간 수유 시 별도의 조명이 필요 없으며, 충전식 무선 구조로 집 안은 물론 외출 시에도 편리하게 사용할 수 있다. 이러한 실용성과 안정성을 앞세워 소비자들 사이에서 빠르게 필수 육아템으로 자리 잡고 있다.

꿈비 관계자는 “출시 초기부터 좋은 반응을 보여왔지만, 이렇게 빠른 속도로 완판을 이어갈 줄은 예상보다 더 뜨거운 반응”이라며 “앞으로도 수유 스트레스를 줄이고 부모와 아이 모두에게 편안한 육아 환경을 만드는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 전했다.

꿈비는 이어지는 소비자 수요에 맞추어 4차 입고 일정을 조율 중이며, 추가 물량도 빠르게 확보하겠다는 방침이다.