연체율 3.00%…전년동기 比3.78%↓

[헤럴드경제=정호원 기자] 새마을금고중앙회 자회사인 MG캐피탈은 올해 3분기 누적 순이익 297억원을 달성했다고 19일 밝혔다.

19일 금융감독원 전자공시시스템 분기보고서에 따르면 MG캐피탈은 3분기 누적 당기순이익은 297억원(별도 재무제표 기준)으로 실적 반등에 성공했다. 지난 2월 새마을금고중앙회가 인수한 뒤 반년 만인 3분기에 흑자전환됐다.

고정이하여신비율은 3.09%로 전년(11.01%) 대비 7.92%p 낮아졌다. 연체율은 3.00%로 전년(6.78%) 대비 3.78%p 개선됐다.

새마을금고중앙회는 지난 5월 MG캐피탈에게 유상증자 2000억원을 실시한 바 있다. 이에 MG캐피탈은 재무안정성 개선을 바탕으로 신용등급이 A-에서 A0로 상향됐다. MG캐피탈은 자산 규모도 1분기 2조4289억원에서 3분기 2조7952억원으로 증가했다.

MG캐피탈 관계자는 “모회사의 체계적인 관리와 지원 속에 재무안정성 개선으로 영업 확대 기반이 구축된 만큼 내실 있는 성장을 지속 추진하고 있다. 특히, 새마을금고와 연계된 금융서비스 제공을 통해 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 시너지를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.