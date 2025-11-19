AI가 만든 광고, 공개 일주일 만에 70만 뷰 돌파

[헤럴드경제=신동윤 기자] 우리투자증권은 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 신규 ‘우리WON 모바일트레이딩시스템(MTS)’ 광고 캠페인이 공개 7일 만에 70만뷰를 돌파했다고 19일 밝혔다.

공개된 광고 영상은 생성형 인공지능(AI) 기술로 제작돼 AI 기반 실시간 투자 정보 서비스를 제공하는 차세대 ‘우리WON MTS’의 선도적 기술 혁신을 부각했다. 또, 올해 연말까지 제공되는 미국주식 온라인 수수료 ‘무료’ 혜택과 사용자 편의를 대폭 강화한 신규 사용자 인터페이스(UI)·사용자경험(UX)을 통해 자유로운 해외투자 환경을 강조했다.

AI가 기획부터 제작까지 주도한 이번 영상은 ‘우주’라는 상징적 공간을 배경으로 새로운 우리WON MTS에 글로벌 투자 정보와 혁신적 기술이 집약됐음을 표현했다. ‘전 세계가 한눈에 보이지’라는 메인 카피는 차세대 ‘우리WON MTS’가 제공하는 해외주식 거래와 글로벌 커뮤니티 기능을 전달한다.

차세대 우리WON MTS ‘발견’ 메뉴에 새롭게 탑재된 주요 AI 투자 콘텐츠 서비스들은 해외주식 정보에 목마른 투자자들에게 실질적 투자 편의를 제공하는 데 초점을 맞췄다. 대표적으로 ‘StockTwits 인기종목’ 코너에서는 글로벌 초대형 투자 커뮤니티인 스톡트윗(StockTwits)과 연동된 현지의 생생한 시장 트렌드와 투자자 심리를 AI가 실시간 분석하고 번역해 제공한다.

복잡한 기업 공시 자료를 AI가 요약해주는 ‘내부자공시 속보’, 세계적 투자 대가 및 운용자산 1억달러 이상 美 대형 기관 투자자의 포트폴리오를 분석한 ‘투자 포트폴리오’ 서비스도 있다. ‘시장’ 메뉴에서는 AI가 방대한 데이터를 직접 분석·가공해 양질의 투자정보를, ‘지표로 보는 시장’과 ‘ETF로 바라본 미국 개미들의 시장심리’ 등 코너에서는 투자자의 매수·매도 동향을 시각화한 그래프를 제공한다.

우리투자증권 관계자는 “AI가 이미 일상화된 기술이 된 만큼 투자 영역에서도 실효성 있는 AI 기반 투자 콘텐츠를 제공하고자 했다”며 “AI가 직접 만든 광고로 AI 서비스를 소개한 이번 캠페인처럼 ‘전 지구적 해외주식 정보를 한눈에’라는 슬로건에 걸맞은 기술 혁신을 앞으로도 계속 선보일 것”이라고 말했다.