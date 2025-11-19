마장동 최상급 한우, 수제청, 수제만두 등 고향사랑기부제 답례품 신규 출시 지역 특색 살린 다양한 답례품으로 기부자에게 더욱 풍성한 선택의 기회 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 고향사랑기부제에 참여하는 기부자들을 위해 마장동 한우 등 신규 답례품 4종을 추가 출시하여 한층 풍성한 기부 혜택을 제공한다.

구는 지난 9월 영화관람권과 음료로 구성된 ‘CGV 패키지’를 출시한 데 이어 이번에는 총 4종류의 답례품을 새롭게 선보인다. 문화 관련 상품에 집중되어 있던 기존 답례품 라인업을 확장하여 기부자에게 더욱 다양한 선택의 기회를 제공한다.

신규 출시한 답례품 중 가장 눈길을 끄는 것은 ‘마장동 한우’다. 국내 최대 규모의 축산물 전문 시장으로 알려진 성동구 마장축산물시장에서 공급하는 한우를 답례품으로 제공한다. 한우 중 최고 등급인 1++ 9등급의 등심과 부채살 총 200g을 3만 포인트로 구매 가능하며, 포인트에 따라 선물세트 등 다양한 구성의 한우 답례품을 선택할 수 있다.

또, 성동구 소재 기업에서 생산하는 먹거리도 답례품으로 추가 출시했다. ‘수제청’은 우수 마을기업에서 직접 만든 생강청, 자몽청, 레몬청 3가지로 구성되어 있다.

‘수제만두’는 취향에 따라 찐만두, 군만두로도 즐길 수 있어 기부자들이 집에서도 손쉽게 성동구의 맛을 느낄 수 있는 기회를 제공한다.

아울러, 편안한 독서를 돕는 ‘북홀더링’도 선보인다. 독특한 디자인으로 10만 개 이상 누적 판매량을 기록한 독서 보조도구로써 16g의 가벼운 무게로 한 손에 책을 펼쳐 고정할 수 있어 장시간 독서에 유용하다.

성동구는 고향사랑기부제를 통해 지역경제 활성화는 물론, 지역 주민과 기부자에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있는 방법을 꾸준히 모색하고 있다. 고향사랑기부제를 지속적으로 발전시키기 위해 기부자들의 요구와 피드백을 적극 반영하여 성동구만의 특색 있는 상품들을 계속해서 선보일 계획이다.

정원오 성동구청장은 “지역 특색을 살린 차별화된 답례품을 지속적으로 발굴하고 있다”며 “지역의 우수한 상품을 널리 알림과 동시에 기부자들이 만족할 수 있는 다양한 혜택을 제공하여 기부하는 기쁨을 더할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.